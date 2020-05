El Castellón deberá pagar sus test PCR y no sabé cuando volverá a entrenar

La Federación Española confirmó ayer viernes 8 de mayo la disputa de un play off exprés para resolver la competición, pero sigue repitiendo que la decisión final está en manos del ministerio de Sanidad y el CSD. Ni comunicó fechas para la disputa del mismo ni tampoco la sede, aunque de puertas para adentro se baraja el 17 de julio y la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

La FEF solo especificó los criterios y normas que deben regir durante la promoción de ascenso. En el play off a Segunda A sí habrá prórroga y tandas de penalti en el supuesto de que algunos de los partidos concluyesen en empate.

El formato será el mismo de siempre salvo que se disputará a partido único y en sede neutral. Por otra parte, el comunicado de la FEF dejó una nota de color muy curiosa, respondiendo a las preguntas de los clubs implicados respecto a las pruebas de detección de coronavirus. Se realizarán tests PCR, pero serán los médicos de cada club los que indiquen quiénes serán los jugadores a los que se les realice. Cada equipo tendrá que costear la desinfección de sus instalaciones y materiales al igual que el precio de dichas pruebas. La RFEF les enviará a todos ellos un protocolo en el que están trabajando. ¿Podrán los clubs de 2ª B y mas todavía los de 3ª afrontar los gastos?

¿Por qué en 1ª y 2ª A tienen que pasar todos los jugadores las pruebas para evitar contagios y los modestos no? Preguntas que se responden por sí solas y que demuestran claramente la complicada situación en la que se encuentra la Federación, que ha recogido la patata caliente que le ha pasado el CSD y ha reaccionado con una huida hacia adelante y esperando que las autoridades sanitarias den luz a este callejón sin salida en el que se ha metido. Rubiales, como es lógico, no quiere ponerse a nadie en contra en época electoral y clubs como el Castellón no saben cuándo van a poder entrenar y de qué manera lo podrán hacer.

Hay que recordar que hay muchas provincias que pueden seguir sin avanzar a la fase 1, lo que retrasaría la vuelta a los entrenamientos cuando ya se cumplen dos meses sin actividad, que podrían ser casi tres. Difícil para preparar en condiciones una fase de ascenso.

La Federación tampoco aclaró qué pasará si el play off exprés no se disputase porque Sanidad lo impidiese, dejando para otra posterior reunión la decisión.