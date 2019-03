Garrido, da la cara: "Vamos a aguantar el proyecto hasta que consigamos el objetivo"

El máximo accionista del CD Castellón José Miguel Garrido y el presidente Vicente Montesinos han comparecido este jueves en la sala de prensa del Estadio Castalia para analizar la situación de crisis que vive la entidad albinegra.

Garrido ha iniciado el acto reflexionando sobre los últimos resultados negativos del equipo y el futuro que le espera en esta temporada. Estas son algunas de sus declaraciones: "Cuando llegué habían dudas, nos preguntaban si haríamos play-off o no y dije en marzo (en la junta) que dependíamos de nosotros mismos. Una situación idéntida a la de ahora, si yo viera que no hay un compromiso de la plantilla y del cuerpo técnico en sacar esto adelante, no estaría convencido de que es posible. Vamos a luchar por esto hasta el último segundo, quien quiera bajarse del carro que lo haga".

SITUACIÓN DEPORTIVA

"La conclusión que sacamos es que dependemos de nosotros, no de lo que haga la gente. La afición ha sufrido igual que nosotros, pero en el fútbol hay temporadas buenas, malas y nos ha tocado vivir una mala este año. Por poner un ejemplo, el Madrid ya no tiene nada que hacer este año y no será porque no tiene a los mejores jugadores del mundo, pero hay veces que los resultados no son los esperados". El análisis lo dejamos para mayo. Nos quedan 2 meses y medio de sufrimiento. La primera vez que conseguí el ascenso, el primer año logré la salvación a tres jornadas del final".

FE EN LA PLANTILLA Y CUERPO TÉCNICO

"Estos jugadores y este entrenador son los que nos tienen que sacar de aquí y yo tengo toda la confianza de que se va a remontar y que haremos un proyecto Estamos muy satisfechos con el cuerpo técnico, son muy profesionales.ilusionante para el año que viene".

COMPROMISO

"Nuestro compromiso es total y vamos a seguir aguantando el proyecto hasta que consigamos el objetivo: nos cueste un año, dos o cinco. Lamentamos que los resultados estén afectando a nuestro principal activo, la afición. Seguiremos soportando la situación y lo vamos a volver a intentar cada año que estemos aquí. No somos gente que nos dejemos llevar por los resultados a corto plazo".

Por su parte, el presidente Vicente Montesinos también ha querido mandar un mensaje de cautela y optimismo a la afición:

"Cuando una persona está en crisis puede afrontarlo de una manera o de otra, hay gente que salta del barco, pero la directiva no es así. Sabemos afrontar situaciones y la estamos llevando con entereza. Nos tenemos que plantear un escenario de liguilla play-off a deiz partidos.

"Los jugadores los que tienen que demostrar que son mejores que el rival. Sinceramente creo que Castalia pesa y entiendo que a los técnicos y los jugadores les ocurra", concluyó.