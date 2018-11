Garrido, la solución y el problema para el Castellón

He hablado apenas cuatro veces con Vicente Montesinos, actual presidente institucional del CD Castellón. La etiqueta que le he puesto al cargo de máximo mandatario no lleva ninguna connotación irónica ni jocosa, porque profeso un profundo respeto a su figura. Entre otras cosas, porque fue valiente y en un momento muy delicado se lanzó al ruedo de Castalia y de Castellón para salvar al club, junto a Dealbert y Pablo Hernández, y no me olvido de Bruixola ni de Mascarell. Y eso para mi ya implica respecto.

Creo que Vicente Montesinos ha luchado mucho por sacar adelante el proyecto. Considero que posee capacidad económica para haber tirado adelante él solo, pero también creo que no dio el paso porque se sintió muy solo. Busco respaldo entre el tejido empresarial de la provincia y no lo encontró, igual que entre las instituciones. En ese momento decidió, digamos entre comillas, vender el club, aunque lo más exacto sería decir que cedió el control a un inversor, léase José Miguel Garrido. El hombre que subió al Albacete a Segunda y luego lo vendió con un beneficio de 10 millones, era la solución a los problemas financieros. Sí, la solución y también el problema. Cuando dejas el club, bien gestionado hasta entonces a pesar de que era un solar a su llegada, corres peligro de que pase lo que ha pasado.

Todo el mundo carga las tintas contra Juan Guerrero, un hombre que no da la talla para ese cargo, pero no solo por su aptitud para él, sino por sus continuas y repetidas meteduras de pata en las redes. No pasaría el casting ni de un club de Regional. Pero Guerrero no es el culpable, porque quien ha fichado y echado a la columna vertebral del ascenso ha sido el propio Garrido. Y ahora, 13 jornadas después, nuestro Castellón, con 13.200 abonados, es último y no ha ganado un partido aún, único caso en las tres primeras categorías del fútbol nacional. Sí, algo se ha hecho muy mal. Y ahora hay que pelear a muerte para conseguir la permanencia y contar la próxima temporada con una base de al menos ocho o nueve jugadores para construir un equipo para intentar subir. Garrido, a quien reconozco que se ha dejado su dinero, tiene que rectificar sobre la marcha la plantilla que hizo en agosto. Espero que siga siendo la solución y deje de ser el problema.

Un poleo con Calleja

La mejor manera de pulsar el estado de ánimo de alguien es verle cara a cara y conversar con él. Durante más de una hora mantuve una larga conversación de la que salió una entrevista que hoy publica Mediterráneo. Ambos decidimos tomar un poleo y dejar el café a un lado, en un sitio precioso como Playachica en Benicàssim, con música relajada de fondo en un ambiente tranquilo, como el que necesita el Villarreal para salir de la cola de la clasificación. Ese poleo simbolizaba que el mejor remedio para combatir la ansiedad es espantar los nervios y la excitación colectiva que se vive hoy alrededor del club amarillo, dejando aparcado aquello del todo mal, que con esa gracia que le distingue caricaturiza mi compañero de Ràdio Vila-real, Javi Mata.

Ojo, y se han cometido errores de bulto, de los que debe aprender Fernando Roig Negueroles en el futuro, y que no repetiré por expuestos muchas veces. Pero en la balanza, el consejero delegado ha hecho tantas cosas bien, que me atrevo a calificar su gestión como excelente. Y a Manu Trigueros no se le ha olvidado jugar al fútbol, ni a Gerard Moreno marcar goles. Mario volverá a ser súper, y Cazorla, dosificado, nos hará felices con su fútbol y quizás pronto Bruno. Y así con todos los demás. Pero lo que importa es que veo a Calleja fuerte. Sabe los errores cometidos, pero también los problemas que ha tenido que superar y goza de la confianza del presidente, Negueroles y Llaneza, y creo que los tres también merecen que se les respete, por su trayectoria. El resumen de esta columna es sencillo: gran parte del oxígeno que necesita el Villarreal debe partir de la unión de fuerzas de jugadores, entrenador y afición. El domingo, contra el Betis, empieza la escalada. Y con la política del todo mal no se va a ninguna parte. Me quedo con el poleo, y el optimismo de Calleja. Todo ayuda a calmar los nervios. Endavant.