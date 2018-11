Guti: "¿Bajas? En el Castellón no hay excusas, hay que ir a Olot a ganar"

Hambre de victoria, no hay otra. El entrenador del CD Castellón, David Gutiérrez, Guti, espera que el conjunto albinegro logre este domingo en Olot (16.30 horas, televisado por Footers) la primera victoria de la temporada en Liga en el grupo III de Segunda División B.

El técnico del combinado orellut ha analizado este viernes como llega su equipo a dicho envite, en el que no podrá contar con Carlos Delgado y Cubillas por doble amarilla y acumulación de tarjetas, respectivamente, así como el recién operado Paco Regalón.

Pese a ello, Guti le resta importancia a las ausencias, ya que considera que el Castellón tiene argumentos para ganar a cualquiera. “No hay que pensar en los que no están porque por mucho que le demos vueltas no van a estar. Tenemos jugadores para suplir esas bajas y, a partir de ahí, intentaremos mantener el bloque y la identidad que estamos teniendo estos últimos partidos porque estamos compitiendo de tú a tú contra rivales de entidad. Las bajas no sirven de excusa para no ir a ganar. Si los jugadores están en el Castellón es porque están en condiciones de jugar”, ha argumentado.

¿JUGARÁ DE NUEVO CON DOS PUNTAS? // Con la baja de Cubigol, existe el interrogante de cómo se desplegará el conjunto albinegro el próximo domingo en Olot, ya que en caso de repetir el sistema de Alicante, la opción sería la dupla Máyor-Hicham. “Sí que es verdad que estábamos jugando con dos delanteros porque tanto Cubillas como Máyor nos estaban aportando bastantes cosas. No voy a decir lo que vamos a hacer pero no estará muy lejos de lo que estamos haciendo porque estábamos acercándonos más al área rival”, ha confesado.

El entrenador valenciano tiene estudiado al equipo catalán y confía en las posibilidades de llevarse los tres primeros puntos: “El Olot juega en un campo más ancho que Castalia. Su forma de jugar me recuerda a la del Girona el año pasado, con tres centrales, cinco jugadores en el centro del campo y dos delanteros". "Tienen un juego bastante alegre y son capaces de estar cuatro semanas si ganar y luego golear al Badalona y ganar al Villarreal B. Es un equipo con muchos altibajos y esperemos que esta semana les toque el bajón”, ha finalizado Guti.