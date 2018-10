Gutiérrez anhela el antídoto para la "ansiedad" de ganar del Castellón

Pasan las semanas y aunque la victoria no llega, David Gutiérrez opta por ver el vaso medio lleno. El técnico del Castellón continúa descartando un discurso pesimista, acudiendo a las buenas prestaciones defensivas y a la esperada evolución en ataque.

«El equipo trabaja bien, llevamos la línea que debemos llevar para que lleguen las victorias», arranca con su ideario. «Nosotros también miramos las estadísticas, y dicen que solo hemos encajado dos goles en cinco partidos, que es la manera en que los equipos tiren hacia arriba», contextualiza el de Catarroja.

«Lo que nos pasa --hila el entrenador-- es que tenemos que generar mucho para conseguir poco gol». «El equipo tiene ansiedad de ganar. Si acertásemos el 50% de las ocasiones que generamos, ya nos valdría», ahonda Guti, que sigue dando vueltas al partido ante el Mestalla: «Lo normal es que al descanso tuviésemos una renta amplia, que nos habría hecho plantearnos la segunda parte de otra forma». «Es complicado aguantar 90 minutos a un equipo tan joven y dinámico», incide.

Gutiérrez cree que, con los triunfos, «los empates los veremos diferentes». «Cuando no ganas, todo se ve mal. Y cuando ganas, hay cosas que has hecho mal que no se ven, así es el fútbol», refleja el valenciano, que insiste: «Siento ser repetitivo, pero el conocedor del grupo III sabe que esta liga es muy larga, que hay pocos equipos llamados equipos a descender, ni tampoco a subir». «Todos van a pasar rachas de no ganar en seis o siete partidos, como le sucedió el año pasado al Mallorca, que fue campeón y acabó subiendo», recuerda. «Es una realidad, no una justificación», sostiene. «En esa racha, o nos dejamos llevar por el caos o seguimos trabajando con tranquilidad», aporta como solución.

EL ANHELADO EQUILIBRIO

Poniendo el foco en la visita de mañana (19.00 horas) al Badalona («será un rival muy difícil, pero el Castellón está en disposición de competir y ganar a cualquiera», expone), el técnico solo tiene una baja: Jesús López. En cuanto al once, el preparador albinegro es diáfano: «Estamos evolucionando para intentar mejorar, así que el camino será continuista». «Intentamos establecer una base defensiva: llevamos dos goles en contra en cinco partidos, así que con poco que generemos, estaremos en disposición de ganar», arguye. «Ahora debemos crear automatismos ofensivos», termina Guti.