Gutiérrez aparca la petición de refuerzos en el Castellón

David Gutiérrez encara las horas previas al Badalona-Castellón (domingo a las 19.00 horas, en el Estadi Municipal de Badalona), en la que busca su primera victoria... que sería también la del equipo albinegro. Aquí las principales frases de su rueda de prensa.

Solo una baja [Jesús López]. "Es una alegría disponer de todos los recursos de la plantilla para que llegue la primera victoria"

La evolución. "El equipo trabaja bien, llevamos la línea que debemos llevar para que lleguen las victorias. Nosotros también miramos las estadísticas, y dicen que solo hemos encajado dos goles en cinco partidos, que es la manera en que los equipos tiren hacia arriba"

El déficit. "Lo que nos pasa es que tenemos que generar mucho para conseguir poco gol. El equipo tiene ansiedad de ganar. Si acertásemos el 50% de lo que generamos, ya nos valdría..."

Vueltas al partido de Mestalla. "Lo normal es que al descanso del otro día tuviésemos una renta más amplia, que nos habría hecho plantearnos la segunda parte de otra forma. Es muy complicado jugarle a los filiales, que tienen una particularidad física que supera a otros equipos: es complicado aguantar 90 minutos a un equipo tan joven y dinámico".

El desafío. "El equipo va mejorando y la victoria va a llegar; entonces, los empates los veremos diferentes. Cuando no ganas, todo se ve mal. Y cuando ganas, hay cosas que has hecho mal no se ven, así es el fútbol. En el momento en que ganemos, se verán las cosas bien".

¿Refuerzos? "Ahora mismo, mi objetivo es sacar el máximo rendimiento a la plantilla, algo de lo que estamos lejos porque no hemos conseguido ni la primera victoria, pero tampoco hemos perdido en los cinco partidos [que lleva en el banquillo]. Cuando lleguen los resultados, los jugadores estarán más sueltos".

La competitividad. "Siento ser repetitivo, pero el conocedor del grupo III sabe que esta liga es muy larga, que hay pocos equipos llamados equipos a descender, ni tampoco a subir. Todos los equipos van a pasar rachas de no ganar en seis o siete partido, como le sucedió el año pasado al Mallorca, que fue campeón y acabó subiendo. Es una realidad, no una justificación. En esa racha, o nos dejamos llevar por el caos o seguimos trabajando con tranquilidad".

El rival. "El Badalona será un rival muy difícil, pero el Castellón está en disposición de competir y ganar a cualquier rival".

El once. "Estamos evolucionando para intentar mejorar, así que el camino será continuista. Intentamos establecer una fase defensiva: llevamos dos goles en contra en cinco partidos, así que con poco que generemos, estaremos en disposición de ganar. Ahora debemos crear automatismos ofensivos".

Cena con el director deportivo. "La gente es muy de Sálvame Deluxe, pero él y yo cenamos siempre después de un partido. Vamos a dejarlo ahí".