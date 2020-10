Indignación total en el Castellón con los arbitrajes... y videoarbitrajes

Indignación total y completamente desconocida en el CD Castellón. Con el arbitraje pero, sobre todo, el videoarbitraje. Tanta, que el siempre comedido director general, Jordi Bruixola, ejerció de portavoz de ese clamor que existe de puertas para adentro de Castalia para soltar que esos errores graves e incomprensibles, teniendo en cuenta la revisión del vídeo, influyen en los resultados. O sea, que cuestan puntos. Se expone, por tanto, a una sanción. Como Óscar Cano, expulsado por cuestionar a Prieto Iglesias; o Marc Mateu, que vio la roja por enviar al trencilla navarro a cierto lugar poco recomendable.

«El videoarbitraje está influenciando claramente en los resultados», señala Bruixola, quien considera «muy injustas» las cuatro derrotas sufridas por el equipo en los cuatro últimos partidos frente a Lugo, Girona, Las Palmas y Almería. En tres de ellos fue protagonista el VAR. Primero, ante el Lugo, con un gol no concedido a Marc Mateu con 0-0, antes de recibir el 0-1. Frente al Girona, cuando parecía que el colegiado había pitado un penalti a favor de los albinegros con el 0-1, lo que pitó fue unas manos de Eneko Satrústegui. Y el remate, contra el Almería: falta a César Díaz, no pitada por Prieto Iglesias sobre el césped ni chivada por Ocón Arraiz desde la sala, en la acción del 0-1. «No entendemos que el VAR pueda ver el gol de Marc Mateu ante el Lugo y no lo dé por válido», esgrime Bruixola. «No entendemos cómo no se pita la falta a César contra el Almería tras ver la imágenes», añade. «Es imposible», lamenta.

«Hay situaciones muy claras que nosotros vemos desde nuestra posición y no entendemos cómo no se ve así de claro en una sala donde hay expertos de fútbol», argumenta el director general, quien también reclama que se argumenten las decisiones: «Como nunca dan explicaciones del porqué de las decisiones, se genera una confusión importante». «Si alguien las explicara, probablemente las entenderíamos», indica el directivo del Castellón.



APOYO A ÓSCAR CANO

Además, Bruixola mostró su completo respaldo a Cano, quien, a la conclusión del compromiso contra el Almería manifestó que «el VAR no imparte justicia en el fútbol» y que los errores arbitrales en contra del Castellón le han dejado «con cara de gilipollas».

«Estamos al cien por cien al lado del entrenador», asevera. «No entendería que una opinión, desde la educación, provoque una sanción», ahonda. «Si el reglamento está hecho de esta manera, el reglamento está mal», opina. «Nunca se le puede sancionar a una persona por dar una opinión, y menos una opinión con educación, que es lo que hace Óscar Cano, que es extremadamente educado y constructivo a la hora de hablar de fútbol», concluye.