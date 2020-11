Juanjo Nieto: "Me fui con 18 años de Castelló para cumplir mi sueño... y lo he conseguido"

Tiene 26 años y ha alcanzado la madurez que le dio el marcharse de casa con 18 años en busca de lo que más anhelaba desde pequeño, ser futbolista profesional. Dejó la capital de la Plana tras pasar por todas las categorías del Castellón, despuntar en División de Honor juvenil y debutar en el primer equipo, que jugaba en Tercera División.

Valladolid (estuvo dos años en el filial pucelano), Palma de Mallorca (Atlético Baleares, Mallorca B y Real Mallorca), Alicante (Hércules) y desde el pasado año Oviedo (cumple su segunda temporada en el histórico Real Oviedo) han hecho de Juanjo Nieto un hombre, un futbolista y un profesional consolidado en Segunda División A, pero que apunta a que no tardará en exceso en convertirse en jugador de Primera División.

Recordando sus andanzas de chaval en el Polígono Rafalafena, su etapa de recogepelotas cuando era benjamín y alevín del Castellón, o cuando admiraba a los Xavi Oliva, Epitié y compañía, el castellonense de 26 años atendió ayer a Mediterráneo desde tierras asturianas, donde se enfrentará por primera vez en el fútbol profesional (ya se midió a los orelluts en 2ª B con el Hércules) al equipo que lleva en su corazón este próximo domingo en el Carlos Tartiere.

Quién se lo iba a decir cuando tomó la decisión de irse...

La verdad es que sí. El club no estaba en un buen momento. Yo desde pequeño soñaba con ser futbolista profesional y me fui de Castelló con 18 años para cumplir ese sueño, y ahora puedo decir con orgullo que lo he conseguido.

Debutó en Segunda División A con el Mallorca y ahora lleva dos temporadas consolidado en el Oviedo. ¿Es este su techo?

Espero que no. Siempre he sido muy ambicioso. Me ha costado mucho llegar hasta aquí y ahora voy a seguir trabajando duro para tener la oportunidad de poder jugar algún día en Primera.

Le costó mucho llegar. Era delantero, pero ahora es un lateral derecho de mucho nivel para Segunda División A. ¿Le cambió la vida el cambio de posición?

Es curiosa la vida. Estando en el Valladolid B, el entrenador que tenía (Rubén de la Barrera) no contaba conmigo como delantero y en un amistoso me puso de lateral derecho. Yo me enfadé, claro. Pero él me dijo: ‘Si algún día quieres llevar LFP en tu camiseta tú tienes que ser lateral’. Y debo reconocer que acertó.

¿Cómo se adaptó?

Pues a base de mucho esfuerzo y sacrificio. Tuve que aprender a defender, los movimientos, la mentalidad... y ahora es mi posición.

Ahora se mide a su equipo...

Sí. Soy y seré siempre del Castellón, eso se lleva dentro y nunca lo perderé, pero me debo al Oviedo y el domingo quiero ganar. Eso sí, disfruté mucho con el ascenso el pasado verano y he visto todos sus partidos de esta temporada.

¿Cómo ve a este Castellón?

Ha confeccionado una buena plantilla y tiene un entrenador que lleva mucho tiempo allí, con ideas claras, una filosofía de juego y futbolistas que saben reflejarla en el campo. El problema es que la Segunda A es una categoría muy difícil, en la que prima el competir bien antes que el juego que practiques. Cualquier error te penaliza y te tira por tierra todo el trabajo. En Segunda sobrevive el que sabe competir mejor.

La última. ¿Y qué tal en Oviedo?

Estoy muy a gusto aquí. Al principio me costó, pero me adapté rápido, me están dando mucha confianza y me siento muy querido. Ahora nos pasa como al Castellón, que estamos en una situación complicada y debemos salir de abajo. Por suerte, el míster sabe muy bien qué queremos y nosotros estamos muy implicados en poder salir de abajo. Y una cosa sí tenemos clara: este Oviedo no se rinde durante los 90 minutos.