Más Óscar Cano que nunca: el Castellón-Cartagena, baje el prisma del entrenador

Óscar Cano desdramatiza la situación (siete jornadas sin ganar y seis derrotas consecutivas) y esconde hasta qué punto va a modificar el equipo que naufragó en el Carlos Tartiere cara al duelo de mañana ante el Cartagena en Castalia, aunque vuelve a defender con vehemencia que lo que de verdad pretende y espera, es que el Castellón, en vez de transformarse, sea el de los orígenes de esta temporada.

«Lo primero es cambiar la sensación tan mala que dimos. No recuerdo una superioridad tan aplastante ante un equipo al que yo haya podido dirigir, ni en el fútbol profesional, ni en el aficionado o en juveniles, sentir esa sensación tan de inferioridad...», dice para pasar definitivamente página al 4-0. «Quiero ver al Castellón tan competitivo de las primeras jornadas, que tan difíciles ponía las cosas a sus rivales siendo merecedor de más...», recuerda antes de sostener que debían no haber perdido contra el Málaga, haber ganado al Lugo e, incluso, al Girona.



DIRECTO

Para volver a ser el que fue, ¿qué piensa hacer? Cano se aferra a su ideario: «Las revoluciones, el estilo... es un mal común: todo el mundo habla [de ellos] cuando vienen mal dadas». «No podemos ir en contra de las características de los que juegan», añade, antes de incidir en las conversaciones que han tenido esta semana. «Cuando uno conduce la pelota en exceso, es porque no encuentra pases, no podemos jugar alejados unos de otros... Debemos recobrar las sensaciones sin dejar de ser nosotros mismos», recalca, descartando «los típicos y tópicos que no van conmigo» del «fútbol de hace mil siglos». A saber: «meter más la pierna, jugar directo...».

RETROCEDER... PARA AVANZAR

Cano insiste y vuelve a insistir que lo que quiere, es recuperar al Castellón previo al su reciente desplome. «Hasta Oviedo, considero que hemos sido un equipo muy competitivo; no lo digo solo yo, sino gente del fútbol pero, sobre todo, mi vestuario». Para el técnico granadino, conseguirlo es, más que una consecuencia de grandes gestos, de «matices», de esas anomalías de los últimos tiempos como «acelerar más la jugada, llegar con más futbolistas...».

Por mucho que intente huir de la rigidez y los axiomas que acompañan a este más que centenario deporte, sabe que ante una racha así, el entrenador es el eslabón más débil de la cadena. «Agradezco a la gente que tenga memoria porque aquí, conmigo, han ocurrido cosas con una contundencia y una rapidez que nadie esperaba», subraya, en alusión a la salvación milagrosa de la primera temporada en Segunda B o al ascenso a Segunda A de la siguiente.

QUITAR HIERRO

Abandera, además, que «la situación no es absolutamente crítica, ni se puede hablar de finales». Igualmente, esgrime que «acumular las desgracias propias del fútbol --en alusión a que no merecieron perder los cinco partidos anteriores al del Tartiere, por cuestiones propias y ajenas-- afecta y pasa lo de Oviedo, que achaco a que todo el mundo tiene un mal día». «Cuando uno toca fondo es liberador, puede que esto sea el punto de inflexión para volver a ser lo que fuimos», reflexiona.

«Hemos tocado fondo y hay que ganar sí o sí... igual el domingo a las 10 de la noche estamos fuera del descenso...», puso en perspectiva. Como también a la dirección deportiva: «Ha hecho una buena labor, porque es difícil trabajar sin los medios cuando se tienen tantas limitaciones económicas».