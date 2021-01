Óscar Cano, antes del Castellón-Tenerife: así ha sido su primera rueda de prensa del 2021

El CD Castellón y el CD Tenerife se ven las caras este domingo a las 14.00 horas, en pos de tres puntos claves por la permanencia. El miércoles, día de Reyes, nuevo enfrentamiento entre ambos, con el premio de pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Así ha sido el repaso de Óscar Cano, en la primera rueda de prensa del 2021.

Doble duelo

"Solo estamos preparando un partido, que es el de Liga. El 100 % de los recursos de todo tipo estarán empleados en el partido de mañana. Hemos tenido tiempo para ver al Tenerife, para ver las diferencias conceptuales con el que comenzó la liga con Fran Fernández, ahora con Ramis".

Estado de la plantilla

"Las pruebas antropométricas que les han hecho, han arrojado unos resultados extraordinarios: nadie ha venido con el nivel de grasa mayor, nadie está por debajo del nivel físico requerido. Jorge Fernández ha entrenado una parte con el grupo, vamos a preguntarle por sus sensaciones para ver si podemos incluirlo en la lista de convocados. La lesión de Carles Salvador ha tenido vaivenes porque ha tenido un edema: muy pronto va a estar con nosotros (si fuera otro, aún tardaría más). Estimábamos que fuera más corta su ausencia, pero ahora está a punto y en 10 o 15 días pueda estar volver a entrenar. Igual es precipitado contra el Espanyol, pero sí para el siguiente partido liguero en casa. El resto está en perfectas condiciones".

Tenerife

"Todo va a depender de los jugadores que decida alinear su entrenador, lo mismo que nosotros. Entendemos que su último partido ha sido bueno tanto en los puntos como en las sensaciones y el juego. Contra el Girona fue un equipo más reactivo que el que eran con Fran Fernández desde el punto de vista defensivo, aunque nos esperamos que haya algún cambio con los recursos que tiene en la plantilla".

Cuestión de dinámicas

"Muy mal le va a ir a los equipos que piensen que no van a pasar por una mala dinámica: nos va a ocurrir a todos, menos a los cuatro o cinco que son muy diferentes a todos. El equipo, quitando dos o tres partidos, Oviedo y Alcorcón, la talla competitiva la ha dado, incluso a veces por encima. Por eso, el Tenerife, con tres o cuatro veces nuestro presupuesto, está ahí con nosotros. Esperemos que más equipos se suman al complicado barco de la permanencia, así más probabilidad tendremos de obtener la permanencia. El equipo ha competido bien contra los equipos de abajo, salvo frente al Alcorcón. Hay que estar satisfechos con lo que hemos hecho en diciembre y, por eso, estamos esperanzados con enero".

Mercado de invierno

"La estrategia tiene muchas variables. La principal son las experiencias previas: tras estos cuatro o cinco meses, tengo que ver qué gente va a tener menos oportunidades para jugar. Mis previsiones no son exactas y se pueden modificar: Guillem o Arturo empezaron no jugando y ahora son titularísimos. Por tanto, con los jugadores ya está hablado y lo que les aconsejo desde una perspectiva paternalista, pero dejando claro que es una situación marcada por un contrato que les asiste. Les he dicho a algunos que si con lesionados no han jugado, tampoco tienen muchas opciones de hacerlo en adelante. Y a partir de ahí, a trabajar: no voy a permitir que nadie ni nada vaya en contra de una dinámica sana de competitividad".