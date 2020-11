Óscar Cano pasa página y califica de "justa" su sanción

Óscar Cano quiso enterrar ayer el hacha de guerra con vistas al partido del CD Castellón contra el Sporting de Gijón, mostrándose más comedido, pero sosteniendo todo lo que hizo y dijo durante y después del partido contra el Almería del pasado miércoles. Calificó de «justa» la sanción de dos partidos, que espera que eso no le pase factura a él ni al equipo, se reafirmó en que el VAR es una herramienta polémica y que no es de su agrado, y también habló de fútbol; de la importante baja de Marc Mateu y del «partido difícil» el del lunes en El Molinón (18.15 horas).

El preparador granadino reconoció que es «justa la sanción» de dos partidos. «Si se miran los precedentes, siempre se le suele aplicar la tabla rasa de dos encuentros a los entrenadores». Y recordó que «protesté de forma airada y nunca insulté a nadie, porque eso no va conmigo». Y espera que esa reacción suya no le pase factura en futuros partidos. «Nos tienen que juzgar en cada partido en función de lo que ocurra. Creo en la buena voluntad de los árbitros no nos van a perjudicar», dijo,



Sobre el VAR / «Faltaría más que en pleno siglo XXI y en plena ‘democracia’ no me pudiera expresar sobre si me gusta el VAR o no. Es mi opinión. Han decidido que exista, pues de acuerdo. No sólo yo, sino que muchos no lo entienden y nos preguntamos cómo se aplica, por qué no entra y por qué sí que entra en otras acciones», dijo en su intervención para luego decir que «pasemos página».

Y valoró la baja de Marc Mateu, posiblemente el mejor futbolista del Castellón en estas nueve primeras jornadas, y posiblemente uno de los mejores extremos zurdos de la categoría, con su extraordinario poder para centrar. «Perdemos a uno de los mejores jugadores del equipo, pero quien salga en su lugar lo hará bien».



El Sporting / Óscar Cano habló del rival: «Nos enfrentaremos a uno de los equipos que mejor juega a fútbol. Y tiene en sus filas, para mí, al mejor portero de la categoría (Diego Mariño) y a uno de los jugadores más determinantes de Segunda División: Djurdjevic».