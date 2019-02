Óscar Fernández: "Hay que ganar lo antes posible"

Óscar Fernández está confiado en que el CD Castellón revertirá la actual situación y conseguirá la permanencia al finalizar la temporada. El extremo derecho albinegro, junto a sus compañeros, ha regresado a los entrenamientos este miércoles para preparar el trascendental encuentro de este domingo (18.00 horas) en Cornellà. Estas son sus sensaciones antes del partido.

Optimismo

"He visto al equipo muy bien con ganas de revertir la situación porque aquí la gente de Castellón lo vive mucho y nosotros también estamos interesados en sacar esto adelante, sobre todo porque la afición lo merece”

Sensaciones

“Me hubiera gustado ayudar más al equipo. Me encontré bien físicamente pero no pude ayudar a mis compañeros para ganar. Seguiré trabajando para ayudar al equipo porque para eso he venido”

Próximo rival

“Hay que ganar lo antes posible. A Cornellà vamos a por los tres puntos porque contra el Teruel lo intentamos pero no pudimos. El míster nos ha pedido tranquilidad con el balón porque en la segunda parte del domingo no estuvimos bien”