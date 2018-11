Las peñas señalan a Guerrero como culpable de la situación deportiva del Castellón

Un nombre, Juan, y un apellido, Guerrero. En el director deportivo del Castellón están puestos todos los focos, por parte de los dos grandes colectivos de peñas del club (Federación de Peñas del CD Castellón y Agrupació de Penyes Albinegres), como el gran culpable de la delicada situación que vive actualmente el conjunto albinegro, colista del grupo III de Segunda División B tras haber sumado ocho puntos de 33 posibles y no conocer todavía la victoria en 11 partidos.

Así lo piensan el presidente de la Fedpecas, Alberto Aicart; y Edu Goya, miembro de la directiva de la Adpa, que hablaron para Mediterráneo como portavoces de sus respectivas asociaciones. «Es momento de que alguien salga a decir que no se va a luchar por subir, que es lo dijo Guerrero este verano. Creo que no estuvo acertado», comenta Aicart, a lo que Goya añade: «Estas palabras solo sirvieron para presionar a la plantilla, que se nota que está jugando muy tensa y como los resultados no acompañan todavía muestran un mayor nerviosismo. No se ha planificado bien el curso y se ha demostrado que la decisión de cambiar a casi toda la plantilla no fue acertada».

Otro nombre que está en el ojo del huracán es el del entrenador, David Gutiérrez, que llegó para revolucionar al equipo y acumula dos derrotas seguidas tras empatar sus cinco primeros encuentros en el banquillo. «Mi decisión sería destituirlo, pero si fuera el director deportivo no lo haría, porque estaría dejando claro que tengo la culpa, que por cierto creo que la tiene, y también me tendría que marchar», admite Aicart. En el caso de Goya, considera que el Castellón «está jugando ahora peor que con Escobar. Creo que lo echaron muy pronto y daba la sensación de que ya estaba sentenciado antes de comenzar. No me gusta que con Guti no se aplique el mismo criterio».

EL EQUIPO REACCIONARÁ

Pese al mal momento del equipo y a que el juego está siendo para olvidar, ni a Fedpecas ni a Adpa se les ha pasado por la cabeza la palabra descenso, ya que en ambos casos consideran que la plantilla «tiene calidad para estar más arriba». Aicart cree que todavía queda mucha competición por delante y que la permanencia solo está a cuatro puntos. Además, «pronto llegará diciembre y se podrán traer refuerzos».

También coinciden ambos colectivos en que cuando llegue la primera victoria, la decoración cambiará y que la reacción será una realidad. «En algunos partidos, el balón no ha querido entrar y algún triunfo ya debería haber caído», indica Aicart. Y para que ello se produzca también tienen claro que ahora más que nunca es cuando se debe «apoyar al equipo» al máximo.