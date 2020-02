La primera final del Castellón por el play-off, ante el Espanyol B

Castalia debe remar más que nunca este próximo domingo. Cuando a las 17.00 horas comience el partido entre el CD Castellón y el Espanyol B, los más de 12.000 espectadores que se esperan, como mínimo, en el coliseo albinegro estarán presenciando la primera de las finales que de aquí al término del campeonato regular diriman los de Óscar Cano. Aunque no lo parezca, no son solo tres puntos, ya que en caso de ganar, los de la capital de la Plana tendrían ganado el golaveraje particular ante uno de los más firmes candidatos a disputar el play-off de ascenso.

En estos momentos, tras 23 jornadas disputadas, los castellonenses ocupan la 3ª posición, en zona de fase de ascenso, con 40 puntos, empatados con el 4º, que es el Cornellà. Por su parte, el filial espanyolista es el 6º en la tabla, con 38 unidades, solo dos menos que el Castellón, por lo que vencer el domingo supondría distanciarse en 5 puntos más el añadido del golaveraje, es decir, que el conjunto periquito tendría que recortarle seis para pasarle clasificatoriamente hablando.

EL 3º MEJOR VISITANTE // Pero superar al combinado que dirige José Aurelio Gay no será empresa fácil, sino todo lo contrario, ya que a domicilio es un hueso duro de roer. No en vano, el Espanyol B es el tercer mejor visitante del grupo, acumulando 16 puntos en 12 encuentros, es decir, cuatro victorias, cuatro empates y tan solo cuatro derrotas lejos de la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Solo el líder Sabadell y el Villarreal B, ambos con 18 puntos (cinco victorias, tres empates y tres derrotas), son mejores que el conjunto catalán. Incluso lejos de su estadio es el segundo equipo que más goles anota, con 16 tantos a favor y solo 13 en contra, por los 17 que ha anotado el Cornellà.

A HACERSE FUERTE EN CASA // Consciente de ello, ya que lo tiene más que analizado y así se lo ha expuesto a sus futbolistas, Óscar Cano quiere que su equipo recupere el factor Castalia como bastión, ya que durante la mayor parte de la temporada, el coliseo orellut ha sido un fortín.

Pero tras acumular tres empates, la derrota reciente ante el Sabadell ha relegado al Castellón a ser el 5º mejor local en estos momentos, con siete victorias, tres empates y una derrota, acumulando 24 puntos —Barcelona B (28), Sabadell (26), Cornellà (26) y Andorra (26) son mejores en casa—.

Sin duda, tres puntos importantísimos ante un rival al que siempre cuesta ganar, tanto en casa como a domicilio, por lo que la concentración debe ser máxima e incluso la intensidad, ya que, pese a ser un filial, como quedó demostrado en la ida (0-0), los blanquiazules no se arrugan, y además de practicar un fútbol vertiginoso de toque y velocidad, meten la pierna y van a todas. La primera final hacia el play-off.