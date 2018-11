¿Qué es lo que piensa David Gutiérrez antes del Ejea-Castellón?

El Castellón busca este sábado (17.00 horas), en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, la segunda victoria consecutiva, primera a domicilio de la temporada que, incluso, podría sacar a los albinegros del descenso.

Muchas bajas. "Nos hubiese gustado contar con todos [Regalón, Mayor, Castells, José Carlos y Oliinyk son baja], porque eso sería tener más recursos, pero vamos a sacar un once y un sistema no muy lejanos al que estamos sacando últimamente. Tenemos jugadores para cubrir esas bajas. Estamos convencidos de que haciendo las cosas bien, tenemos muchas opciones de ganar en Ejea".

El partido ante el Alcoyano. "Los primeros minutos no fueron buenos, pero cuando llevas tanto tiempo sin ganar, todo parece peor de lo que en realidad es. Tras esa acción [el error de Castells a los pocos segundos], los futbolistas se ponen nerviosos, de la misma forma que el 1-0 les hace mejorar y con el 2-0, pasa todo lo contrario y te vienes arriba".

La liberación. "El ambiente de esta semana ha sido parecido al de otras. A veces, cuando no se ganas, ves a algún futbolista que se baja del barco, que no está comprometido... No ha sido el caso. Hay más alegría, como es normal cuando ganas".

El efecto personal. "Soy el responsable de todos los resultados del equipo. ¿Liberado yo? No, solo hemos ganado un partido, pero ganando más, todos los empates que arrastramos, no serán tan malos. Además, podemos salir del descenso y lo veremos todo con mejor cara. Yo spoy optimista y veo la situación mejor, porque el otro día, sin empezar bien, el equipo demostró que tiene recursos para ganar en muchas situaciones".

El rival. "Solo ha perdido un partido, es un equipo de muchos altibajos. Lleva siete goles, de los cuales siete han sido en sus últimos dos partidos en casa. Nos espera un partido muy físico, con mucho fútbol directo, contactos... Hemos trabajado las situaciones de estrés que eso conlleva, para igualar su intensidad. Tenemos la lección aprendida de Badalona".

Los entrenamientos. "Aunque jugamos en césped artificial, hemos entrenado en natural entre otras cosas porque el equipo lleva de aquí para allá (Castalia, Marquina, Vall d'Alba…), sin acabar de sentirse en casa. Ahora llevamos varias semanas en Marina d'Or con más tranquilidad".