El regreso de Javi Serra al Castellón, en cinco frases

Javi Serra, segundo refuerzo del CD Castellón para la temporada 2019/2020 tras el del extremo Jorge Fernández (Conquense), ha sido presentado este viernes en el Concesionario Oficial Hyundai Mobikorea (Agrocastalia) de Castelló. El extremo puzolense cumple su segunda etapa como albinegro, tras participar en la temporada del ascenso, siendo despedido y contratado por el Ibiza/Eivissa, donde ha disputado 28 partidos (4 goles) antes de volver a Castalia.

La vuelta

"Estoy muy ilusionado de volver aquí, tengo muchas ganas de empezar y que todo vaya bien".

El futuro inminente

"Me han dicho que van a hacer un proyecto bastante interesante, que cuentan conmigo mucho, que tienen confianza en mí, que es lo que me ha hecho decantarme por venir".

El interés

"He hablado con Jordi Bruixola y Àngel Dealbert, que desde el primer día me han transmitido mucha confianza, muchas ganas de que yo volviera aquí, que es lo que me ha hecho decidirme".

Óscar Cano

"He podido ver algún partido que otro esta temporada. Es un míster al que le gusta tener el balón, que eso siempre viene bien, porque es bueno para el fútbol y el espectador".

Sin rencores

"Es muy bonito ascender con un club como es el Castellón. No tuve la oportunidad de seguir aquí pero yo siempre con la cabeza bien alta y hacerlo lo mejor posible allá donde vaya".