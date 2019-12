Rubén Díez estará de baja unas tres semanas por una 'operación prevista'

En el fútbol moderno pueden programarse hasta las operaciones. Lo que para un futbolista titular y para su club puede ser un problema, ahora todo puede convertirse en un mal menor. Y eso mismo ha puesto en práctica el CD Castellón. El conjunto albinegro perderá entre tres y cuatro semanas a uno de sus jugadores más talentosos: Rubén Díez.

El futbolista aragonés, en consonancia con el cuerpo técnico y los servicios médicos del club, será intervenido quirúrjicamente hoy, ya que se le practicará una artroscopia para la extracción de cuerpo libre que le provoca molestias en su rodilla izquierda.

Dicha operación estaba prevista que se realizara esta semana y el tiempo estimado de baja oscilará entre tres semanas y un mes. El hecho de cumplir sanción y que durante estas semanas esté el parón navideño, provocará que el aragonés se pierda menos encuentros de los que se hubiera perdido en caso de haber sido intervenido en otras fechas.

SATISFECHO EN EL CLUB // Un Rubén Díez que ayer mismo ya no se ejercitó en la sesión matinal celebrada en el Javier Marquina del Grau, a la espera de pasar hoy por el quirófano. El maño, eso sí, no ocultó su felicidad por haber aterrizado en Castalia. «Fue un acierto fichar por el Castellón, no solo por el proyecto, que ahora se está demostrando que es importante, sino porque el estilo de fútbol de Óscar Cano a mí personalmente me favorece», argumentó.

Una vez pasen las semanas de recuperación, el centrocampista advirtió que «ahora tengo que aprovechar este momento futbolístico que estoy viviendo».

En lo referente al liderato y al buen partido del pasado domingo, el talentoso jugador se mostró muy satisfecho: «Ante el Andorra hicimos un gran partido ante el mejor rival que ha pasado por Castalia hasta la fecha». «Al principio nos costó, pero tras su dominio los 20 primeros minutos, el resto fue un vendaval del Castellón. Y en especial hicimos muy buena segunda mitad», dijo.

En cuanto a los objetivos, tiene claro que «primero hay que pensar en la permanencia, pero, a partir de ahí, debemos ser ambiciosos y no marcarnos límites».

«Si seguimos en esta línea, al final estaremos arriba peleando por lo bonito. Pero creo que no nos tenemos que hacer cábalas en la cabeza ni nada extraño», indicó, añadiendo que «estamos en la buena línea, practicando buen fútbol y todo lo que tenga que venir, vendrá solo», concluyó.