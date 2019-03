Rubén García: "El Castellón no puede fallar más, ganar al Mestalla es vital"

Tras bastantes jornadas sin jugar, Rubén García tiene opciones de regresar al once del CD Castellón este próximo domingo ante la visita al campo del Valencia Mestalla (domingo, 12.00 horas) debido a la ausencia por sanción de Joseba Muguruza. El lateral ha regresado este miércoles junto a sus compañeros al trabajo en la Ciudad Deportiva de Marina d’Or, desde donde ha repasado la actualidad del conjunto albinegro.

Después de varias semanas en el banquillo, el joven defensor diestro ha destacado que “el fútbol tiene estas cosas. Hay etapas que puedes jugar desde el inicio y otras te toca ayudar desde el banquillo. Lo importante es el equipo para que sume puntos y ayudar en lo que podamos".

Un zaguero solidario con el grupo que no baja los brazos. "Sigo trabajando como todas las semanas y si el míster me da la oportunidad de jugar, estaré encantado de aprovecharla”, ha destacado.

DECEPCIÓN POR NO GANAR AL ATLÉTICO LEVANTE // Rubén García ha remarcado su tristeza por el último encuentro que disputó el CD Castellón en Castalia ante el Atlético Levante, pero no se rinde. “El último empate fue duro porque en un córner se nos escaparon puntos. No podemos agachar la cabeza, tenemos que ser realistas y trabajar más duro si cabe porque estoy convencido que este grupo va a sacar esto adelante”, ha apuntado.

Mirando al frente, el próximo domingo se enfrentarán al Valencia Mestalla, colista del grupo y que se antoja como un partido importante para los intereses albinegros. “Los filiales tienen gente rápida y con calidad, pero también tienen sus fallos. Tenemos que afrontar el encuentro como un partido vital para nosotros. Si miras la clasificación estamos a tiro de salir de ahí abajo y por eso es un partido muy importante”, concluye el lateral derecho orellut.