Rubén Ramos: "Veo un equipo ganador y tenemos que demostrarlo"

Rubén Ramos dispuso de sus primeros minutos con la camiseta del CD Castellón ante el Atlético Baleares en Son Malferit. Y el último refuerzo del conjunto albinegro estuvo a un buen nivel en su estreno, que además fue como titular.

Debut

"Estoy muy contento por el debut y por dar la cara como la hemos dado. No entiendo como el Castellón está tan abajo en la tabla”

Reacción

“Estoy totalmente seguro, si no no hubiera venido. Conocía algunos compañeros y al míster. Nos da confianza y hace que nos liberemos en el campo. Me siento muy bien porque con el grupo que hay estoy seguro que saldremos de ahí”

Ambición

“Desde que he llegado aquí, no se habla de otra cosa que conseguir los tres puntos cada fin de semana. El Atlético Baleares es un equipo de zona 'play-off' y tuvimos el control de balón; además durante la primera parte fuimos superiores. Veo un equipo ganador y tenemos que demostrarlo. El punto hay que hacerlo bueno en Castalia"