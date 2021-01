La presentación de Juan Carlos Garrido como entrenador del Castellón, en frases

El nuevo entrenador del CD Castellón, Juan Carlos Garrido, ha ofrecido sus primeras impresiones tras ser anunciado por la entidad albinegra de manera oficial como relevo de Óscar Cano.

El club ha comunicado este mismo miércoles el acuerdo por el que Garrido se convierte en nuevo entrenador del CD Castellón hasta final de la presente temporada. Mario Rosas, Xavi Oliva y Diego Mejías completan el staff del nuevo técnico albinegro como segundo entrenador, entrenador de porteros y preparador físico, respectivamente.

El reto

"Entrenar al Castellón es un orgullo. Una gran ciudad, afición, estadio. Son muchos los aspectos positivos que me ilusionan para estar aquí y mantener el equipo en Segunda A, que es el objetivo".

"Estoy muy ilusionado con estar en el Castellón. Conozco su historia y voy siempre a muerte, a ganar. Voy a hacer todo lo posible para que este equipo gane, porque su futuro es el mío".

"El objetivo del Castellón es conseguir la permanencia y necesitamos entre 47 a 51 puntos para ello. Tenemos que sumar 30 en la segunda vuelta, que es lo que queremos. No será fácil, pero depende de nosotros".

"Nuestra obsesión es que el Castellón esté la próxima temporada en la Segunda División A".

Hacer piña

"El futuro que quiero tener aquí es muy brillante consiguiendo la permanencia. Desde este minuto nos estamos jugando todos la vida. Estamos en el mismo barco que todos los albinegros".

La plantilla

"Acepto entrar al Castellón porque confío en la plantilla que hay. No he pedido ningún refuerzo; pero si llegan, será porque el club ha conseguido traerlos. Yo daré mi opinión, pero no estoy esperando fichajes porque el club es el protagonista".

Altas y bajas

"Acepto venir al Castellón con la plantilla que hay. No he pedido fichajes, porque creo en estos jugadores, y el club es el protagonista con las llegadas. Yo solo daré mi opinión ante posibles fichajes. Debe haber salidas, porque es una plantilla muy larga".

El seguimiento

"Llevo desde el inicio siguiendo los partidos de Primera y Segunda A; y del Castellón tengo una idea bastante clara en cuanto al juego y el estilo, pero primero se la tengo que transmitir a mis jugadores".

Antecesores

"Respeto profundamente a los anteriores entrenadores, SergiEscobar y Óscar Cano: les felicito a los dos por esta trayectoria, han hecho cosas excelentes y no voy a juzgar lo que han hecho porque no esta dentro".

Equipo de trabajo

"Mario Rosas, mi segundo entrenador: tiene una experiencia muy amplia como jugador, conoce el juego, a los jugadores, la ciudad... y me ayudará en muchas cosas. Xavi Oliva es un fenómeno en todos los aspectos: le conozco bien porque le entrené"

Carles Salvador

"Será un futbolista muy importante para el Castellón, pero hay muchos jugadores en todos los puestos. Nuestros delanteros han demostrado experiencia y capacidad. Tienen cualidades y hay que trabajar para explotarlas".

Acoplamiento

"Lo primero que tengo que hacer es entrenar y trabajar al máximo. En estos 10 días debo valorar muy bien lo que hay dentro del Castellón antes de definir mi línea de juego. A grandes rasgos quiero la máxima intensidad, exigencia y competir a muerte".

La controversia

“Nunca he dicho nada contra el Castellón y si lo he hecho pido disculpas. Lo que sé es que voy a dejarme la vida para que el Castellón gane y se salve. Los aficionados lo verán y empezaré a no gustarles a los rivales”.