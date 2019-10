Toda la información sobre las entradas para el Castellón-Villarreal B

El CD Castellón y el Villarreal CF B ya conocen el horario oficial del próximo partido en Castalia, que será ni más ni menos que el esperado derbi provincia, que tendrá lugar el próximo domingo 27 de octubre a las 18.00 horas.

Para este partido, el club ofrece a todos los orelluts una promoción especial de entradas on line anticipadas para conseguir otro lleno en Castalia y que, al igual que ante Badalona y Ejea, afición y equipo caminen juntos para lograr mantenerse invictos y que sea con una victoria.

Cualquier aficionado/a del CD Castellón, sea o no abonado/a, podrá disfrutar de un descuento de cinco euros sobre la venta física, por lo que se podrán adquirir entradas tanto en preferencia y goles altos como en tribuna, por 10 y 15 euros, respectivamente. Esta promoción de preventa on line finalizará el sábado 26 de octubre a las 20.00 horas. A partir de esta hora, las entradas on line costarán lo mismo que las físicas: 15 euros en preferencia y goles altos; y 20 euros en tribuna.

Cabe destacar que hasta el viernes 25 de octubre a las 10.00 horas no podrán adquirirse entradas en preferencia alta y fondo BP (gol sur alto).

Asimismo, conviene recordar la importancia de la liberación de asientos. Si eres abonado/a y no puedes acudir al encuentro de la 10ª jornada de la Liga en el grupo III de Segunda B, libera tu asiento para que el Castellón pueda vender la entrada. De esta forma, recibirás un descuento en el carnet de la próxima temporada.