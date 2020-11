Vallecas, punto de partida del non-stop que despide el 2020 del Castellón

El CD Castellón inicia otro non-stop hasta final de año. Concretamente, desde esta tarde en Vallecas (18.15 horas, Vamos) al 19 de diciembre, cuando despida el 2020 en Sabadell (siete días después de haber recibido al Albacete). Siete partidos ligueros más la eliminatoria copera en San Fernando, todavía sin haberse repuesto del esprint anterior, en los que sumó una derrota tras otra... hasta seis. Entonces, frente a rivales de la zona alta (o llamados a estarlo), aunque la secuencia que se le avecina tiene la particularidad de que son de su guerra: tiene que vérselas ante los cuatro equipos que tiene por debajo ahora.

EL INICIO

No es el caso del Rayo, que le sirve de calentamiento para lo que le viene. Lo hace aliviado, pero aún muy exigido. «Ahora vamos a jugar contra equipos que están compitiendo con nosotros en la mitad baja de la tabla. Esperemos que la adaptación a la competición, a jugar dos veces a la semana, se haya producido», manifiesta Cano, enlazado en el pasado más reciente y el futuro más próximo.

Confía el granadino mantener el tono del Cartagena, en lo estrictamente futbolístico y en lo que no lo es tanto: ritmo, intensidad... «Aunque no lleguemos al nivel físico de otros equipos con otra genética, cada jugador tiene que llegar a su límite», expresa. «Debemos empezar a defender bien en todos los espacios, no solo en la última línea», profundiza.

BAJAS

Para ya mismo, Carles Salvador y Jorge Fernández son baja, al igual que Marc Castells y Iago Indias, lo que permite la convocatoria del desaparecido Íñigo Muñoz.

Cano deja a un lado el manido partido a partido para otear el horizonte, ese medio plazo que supone el exigente mes que llega. «Hay que tener en cuenta este encuentro y lo que viene: en un mes hay ocho partidos», señala. «Alguno de los jugadores, cuando ha tenido que hacer dos esfuerzos seguidos, ha tenido un socavón», considera.

EL ONCE

Así que entre esa reflexión, las condiciones del campo y rival, la pujanza de algunos de los que salieron en la segunda parte del domingo pasado, lo de repetir once va a ser que no. Juanto Ortuño por Igor Zlatanovic es bastante probable, así como el regreso de Gus Ledes, bien por Josep Señé, bien incluso por César Díaz, recomponiendo nuevamente el esquema.

EL RAYO

El Castellón no tiene el poderío de Andoni Iraola, con mayor capacidad para espabilar a los suyos, que suman tres encuentros sin ganar y han bajado hasta la novena posición. «Si Saveljich, Óscar Valentín, Bebé o Qasmi son suplentes, ¡cómo deben ser los titulares!», enumera Cano. «Tiene un potencial altísimo, pero, como todos los equipos de esta categoría, también defectos», añade.

Leo Ulloa, el recordado exalbinegro, verá este --en principio-- desigual pulso desde la grada.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Mario Hernández, Catena, Martín, Fran García; Isi, Mario Suárez, Comesaña, Álvaro García; Pozo; y Antoñín.

Castellón: Álvaro Campos; Muguruza, Lapeña, Gálvez, Satrústegui, Marc Mateu; Señé o Gus Ledes; Fidalgo, César Díaz; y Ortuño.

Árbitro: Hernández Maeso (extremeño).

Estadio: Vallecas.

Hora: 18.15 horas (Vamos, de Movistar).