Viaja con las peñas a Andorra y anima al CD Castellón.

La Agrupació de Penyes Albinegres (ADPA) está preparando viaje para animar al CD Castellón en su futuro desplazamiento a Andorra, que tendrá lugar el fin de semana del 25 y 26 de abril y que corresponderá a la 35ª jornada de liga en el grupo III de Segunda División B.

Aquellos que quiera desplazarse a tierras andorranas podrán hacerlo al precio de 50€ socios y 60€ no socios, que incluye viaje, noche de hotel y entrada en el partido.

Este domingo, en el CAU Albinegre de la ADPA podrán comenzar a apuntarse al viaje durante la previa del duelo ante el Nàstic de Tarragona (Castalia, 17.00 horas), pagando 20€ como reserva.

Sabem que l'afició té ganes de viatge a Andorra, però no imaginàvem tantes...

Ja tenim mig bus ple👏🏽!



🎶On tu jugues jo viatjaré, on tu vages jo animaré🎶.



No et quedes sense anar, informa't!

+Info⬇#SomAgrupació pic.twitter.com/oTPPmOjRqt