El Villarreal busca la inspiración y una victoria decisiva en Viena

Pocas ciudades son tan estéticas y sugerentes, desde el punto de vista del arte, como Viena. Hasta allí ha viajado el Villarreal en busca de la inspiración, con el objetivo de una victoria que le encamine hacia las eliminatorias de la Europa League y, por añadidura, le cambie el paso, después de su trastabillado andar en la competición doméstica e, incluso, en la Copa del Rey. Aunque algo tendrá que decir el Rapid de Viena, al que goleó sin despeinarse hace unas semanas en el Estadio de la Cerámica (5-0), pero que esta tarde (18.55 horas), al abrigo de los 28.000 espectadores que tienen previsto llenar el Allianz Stadion, a buen seguro mostrará una versión más competitiva.

Ni las urgencias en forma de resultados, ni la aproximación a la resolución de su grupo (el Villarreal lidera de facto el G con 5 puntos, los mismos que el Rangers, por los 3 de los austriacos y los dos del Spartak de Moscú), ya superado el ecuador, varía la hoja de ruta de Calleja, que volverá a dar minutos a jugadores secundarios y terciarios. Con Álvaro en casa descansando para la no menos complicada cita del domingo en Vallecas, el madrileño se la jugará con Raba, Bonera o Sansone, por poner los nombres más significativos de las rotaciones.

MEDIA DOCENA DE BAJAS

Y eso que por motivos bien variados, son media docena las bajas. Por razones físicas y/o médicas, Bruno, Javi Fuego y Bacca están descartados. Además, Jaume Costa paga las consecuencias de la extraña expulsión del partido anterior frente al Rapid. Por no hablar de Iturra (su fichaje fue posterior al cierre de la primera relación de jugadores del Villarreal para esta competición); en tanto que Quintillà, por la normativa de la UEFA, no puede formar parte de la lista B (no cumple los dos requisitos: haber nacido antes de 1997 y no llevar todavía dos temporadas enteras seguidas en el club).

Así las cosas, Calleja apostará por una defensa supuestamente formada por Mario y Pedraza en los carriles, más Bonera y Víctor Ruiz o Funes Mori en el eje. Una retaguardia que debería respaldar a Andrés, siempre que al guardameta murciano no le pase factura lo de Almería (han viajado los tres porteros).

DUDA DEL SISTEMA

En la medular, Cáseres-Cazorla puede ser la pareja, con Fornals y Raba como complementos, dejando en punta a Sansone y a Toko-Ekambi. Claro que Calleja podría modificar la posición del italiano y añadirle a una hipotética línea de mediapuntas si decide apostar por un 4-2-3-1, posibilidad que ni afirmó ni negó en su comparecencia antes del último entrenamiento.

Enfrente aguarda un Rapid en una crisis como nadie recuerda en el club más laureado de Austria. No ya porque hace una década que no alza el título liguero de su país, sino porque ahora está a 19 puntos del liderato, después de, incluso, haber cambiado de técnicos (Kühbauer por Guricin). Lejos, muy lejos, quedan sus tiempos de gloria (ha ganado 32 veces la liga de Austria e, incluso, lo hizo una vez en Alemania, cuando se anexionó el país vecino antes de la Segunda Guerra Mundial), pero que no lo pondrá tan fácil como en La Cerámica.

LA EXPERIENCIA

Bonera ve engañoso el marcador de hace dos semanas y espera un Rapid «mucho más complicado» que el que salió goleado de Vila-real. Aun así, espera que su equipo sea capaz de encarrilar de una forma casi definitiva su pase a las eliminatorias de la Europa League. «Es para lo que es importante este partido», puntualizaba el veterano central italiano cuando se le indagaba sobre la importancia de un buen resultado en Viena para afrontar con otro aire la Liga: «La reacción la demostró el equipo el domingo: si un equipo empata en el minuto 92 es porque no baja los brazos, es porque tiene algo».