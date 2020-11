Whalley, portero del Castellón: "Tenemos que recuperar el fútbol de las seis primeras jornadas"

El portero del Castellón Óscar Whalley indicó que el equipo tiene que volver al fútbol que hicieron las seis primeras jornadas de liga, que les llevó a sumar ocho puntos, y a partir de ahí mejorarlo e “igualar el nivel de intensidad y fuerza con los rivales”.

El Castellón acumula seis jornadas seguidas con derrota y Whalley reconoció que es difícil de llevar, pero que trabajan para “volver a encontrarnos” ahora que ya han observado las características de la categoría, apuntó en declaraciones facilitadas por el club.

“La suerte que tenemos es que cada fin de semana hay un partido para darle la vuelta a la situación. Tenemos que tener gente cercana para jugar en corto y a partir de ahí igualar intensidad y fuerza con el rival y seguro que saldrá todo”, añadió.

Sobre su próximo partido del domingo ante el también recién ascendido Cartagena, el guardameta manifestó que, como en cada partido, lo darán todo para poder superar a su rival.

“Nosotros cada domingo esperamos sumar, no ha podido ser, ha habido partidos que ha acabado más justo, no como el otro día en Oviedo, pero como he dicho, cada domingo pensamos en sumar y en competir”, subrayó Whalley.

El equipo murciano tiene en sus filas a Rubén Castro, actual máximo goleador de la categoría con siete tantos, y el jugador albinegro afirmó que es un jugador con mucha experiencia que intentarán frenar, pero no solo a él, si no también al resto del equipo, “porque tienen muy buenos jugadores”.

Por último, Whalley admitió que ser titular siempre es bueno porque puede mejorar en cada partido, pero que “lo importante son los tres puntos, que el equipo vaya bien, conseguir sumar y tirar todos para adelante”, finalizó.