El aumento de visitantes y Argelia abren las puertas a la reactivación

El azulejo español hace tiempo que ha dejado de ser solo un material 100% fiable. También, y de forma creciente, son experiencias y sensaciones. Pasado el ecuador de Cevisama, la realidad palpable y lo intuitivo se juntan para devolver el optimismo al sector. En el primer caso, con la confirmación de que, como adelantó Mediterráneo, el mercado argelino vuelve a estar abierto a las exportaciones del Tile of Spain. En el segundo, porque las tres primeras jornadas en Feria Valencia han dejado muy buenas perspectivas en la mayor parte de empresas de Castellón. El certamen, que cierra mañana, no descarta para nada superar los 100.000 visitantes. Entre quienes visitaron los estands ayer no faltaron el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, y su homólogo en la provincia, Sebastián Pla.

La feria va de menos a más, y distintos empresarios destacaron que el martes y ayer fueron jornadas muy intensas en lo comercial, aunque son muchos los que aseguran que son días sobre todo para hacer contactos, pues buena parte de los contratos no se cierran de forma definitiva hasta después del certamen valenciano. Con todo, la imponente afluencia de visitantes, que se espera que siga hoy, permite pensar que Cevisama pueda convertirse en la palanca que sirva al sector para recuperar el vigor en un momento de desaceleración, incertidumbre global y proteccionismo que frenaron el crecimiento hasta dejarlo en el 2% el año 2018.

«Es cierto que hay ralentización, pero también lo es que, de los mercados tradicionales del azulejo, ninguno presenta caídas importantes», explicó el gerente de Vidres y presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores (Anffecc), Joaquín Font de Mora. Esos destinos maduros son precisamente los que están funcionando mejor en feria. Varias compañías destacaron el dinamismo de los clientes franceses en concreto y europeos en general, así como de los españoles. «Hemos recibido visitas de las principales centrales de compras nacionales y de varios almacenes independientes», indicaban desde Azteca.

SURAMÉRICA Y ÁFRICA

También eran varios, como la responsable de ventas de Coloresmalt, María Dolores Marán, que manifestaban estar satisfechos con la creciente presencia de personas del continente americano y el norte de África. En cambio, algunos empresarios apuntaban una bajada de asiáticos y turcos.

Sin embargo, las mejores noticias llegaban de Argelia. La numerosa delegación de importadores, que llegaron a València con clara voluntad compradora, eran la evidencia oficiosa de lo que la patronal Ascer confirmó por la tarde: que el Gobierno de ese país ha decidido retirar el veto a la importación de azulejo, entre otros productos. Ya en feria se están cerrando numerosos tratos pese a que los aranceles serán del 60%. Estas trabas son provisionales, aunque en la industria preocupa que no se den plazos concretos para el fin de las mismas.

En este sentido, desde Ascer lamentaban que las tasas supondrán «un aumento del precio del producto» que frenará la evolución de un mercado que llegó a representar una facturación de 120 millones de euros. Con todo, se espera que los primeros buques destinados al país zarpen a primeros del mes de marzo.