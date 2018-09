El azulejo inicia la feria con temor por EEUU y el Reino Unido

Cersaie ya está en marcha. El principal evento mundial para la promoción de la industria azulejera abrió sus puertas ayer en Bolonia con una masiva afluencia de compradores llegados desde todos los puntos del planeta. Sin embargo, el gran flujo de clientes y las expectativas de negocio para los próximos cuatro días no mitiga las dudas que se ciernen sobre el sector en dos de sus principales mercados de referencia en cuanto a exportación: Estados Unidos y Reino Unido.

Los empresarios consultados ayer por Mediterráneo no ocultaban su temor ante el panorama a corto y medio plazo de ambos destinos. «En el caso de EEUU la incertidumbre es la tónica predominante, ya que estamos a la expectativa de las nuevas trabas al comercio que puedan activarse desde la administración de Donald Trump. En los dos últimos años es el país más pujante, pero el marco no es el más seguro para que esta tendencia al alza se mantenga», expresa Ismae García Peris, vicepresidente de Ascer.

En cuanto al Reino Unido, «las sensaciones también son de inestabilidad y muchas firmas están empezando a acusar el descenso de pedidos, aunque esta línea a la baja todavía no se ha extendido a la globalidad del Tile of Spain», manifiestan con cierta preocupación desde el colectivo nacional de fabricantes.

Capítulo aparte merece el estancamiento del otrora efervescente mercado argelino, que mantiene su bloqueo «sin perspectivas de que la situación cambie y vuelva a ser un destino premium para los azulejos fabricandos en Castellón», detallan.

Tampoco presenta una evolución al alza la Federación Rusa, que en la última década ha pasado de ser un mercado top a languidecer su brío exportador.

Entre las zonas geográficas que más potencia compradora están mostrando en los últimos meses, desde Ascer resaltan «Extremo Oriente, que está sorprendiendo y que supone una importante oportunidad de negocio para las azulejeras españolas por sus previsiones económicas de crecimiento y porque aprecian especialmente productos como los grandes formatos y la calidad y el diseño de vanguardia de la cerámica con denominación de origen made in Spain».

¿colaboración con china?

Uno de los aspectos más comentados en la jornada inaugural de Cersaie entre la numerosa delegación española, integrada por cerca de 170 compañías, fue la proliferación de representantes chinos. ¿Su objetivo? Establecer contactos con firmas europeas, incluidas las de Castellón, para comenzar a producir en Europa y eludir de forma legal las trabas arancelarias fijadas por Estados Unidos para las baldosas originarias de China. La representación de Ascer contempla esta opción como una «amenaza real» para la competitividad del Tile of Spain en EEUU, ya que supondría la no deseada «entrada en el escenario norteamericano de un actor que, a pesar de ser el que más producción posee a nivel mundial, está muy limitado en su penetración en Norteamérica», concretan.

Pese a las incertidumbres en el terreno de juego internacional, desde la apertura de Cersaie, los espacios comerciales de las firmas de Castellón disfrutaron de un flujo constante de profesionales, incluidos los ubicados en los estands más alejados del acceso principal a BolognaFiera. El certamen nunca defrauda por su capacidad de convocatoria.

Clientes franceses, alemanes y, cómo no, italianos, encabezaron los contingentes más numerosos, aunque no faltaron a la cita árabes, suramericanos, de Europa del Este, del Magreb o de Israel, otro de los destinos que gana peso internacional para los intereses del Tile of Spain.

Un aspecto que contribuye a la gran visibilidad de las azulejeras de la provincia es la esmerada puesta en escena del grueso de firmas. Además de su elevado número, las compañías han incrementado su inversión a la hora de componer estands vanguardistas, con un enfoque más técnico y en el que destacan las piezas cerámicas de gran formato, impensables hace solo una década, y con relieves tridimensionales que enriquecen los acabados.

Esta apuesta por la imagen permite a las empresas de Castellón competir de igual a igual con las marcas italianas que han visto cómo durante los últimos años el Tile of Spain ha dado un salto cualitativo que le permite ser una referencia para compradores de todo el planeta.