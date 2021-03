Keeltek presenta su línea automática KOR para refuerzo cerámico

Keeltek, ubicada en Almassora, es una empresa especializada en la ingeniería de diseño industrial, destinada a la construcción de maquinaria y automatización de procesos industriales. La continua implantación de grandes formatos cerámicos y poco espesor en el escenario productivo actual con una demanda al alza ha hecho que la empresa haya desarrollado una nueva línea automática KOR para la gestión y refuerzo de productos cerámicos XXL, integrando la tecnología robótica industrial que les permite la posibilidad de trabajar con un amplio abanico de formatos (multiformato) y diferentes productos químicos de aplicación.

KOR presenta una buena ergonomía y está comprometida con el medio ambiente. «Sus características son: compatibilidad con tecnología 4.0; seguridad en la gestión de los operarios; evita un sistema de curado mediante quemadores de gas (combustión fósil); no emite a la atmósfera partículas por sistemas de aplicación aerografía; y no hemos usado papel industrial en el proceso de aplicación», destacan desde la firma.

Esta nueva solución de línea totalmente automática, desarrollada íntegramente por Keeltek, supone una serie de ventajas para el cliente como son: compatibildiad con diferentes tipos de resinas, monocomponentes y bicomponentes; amplia gama de mallas de refuerzo, fibra de vidrio, carbono, polyester, y cualquier gr/m²; sistema capaz de optimizar el consumo de producto aplicado, consiguiendo el mayor rendimiento posible; es adaptable para hacer sándwich; y permite trasvasar piezas de caballete a cajón y viceversa.

Además, la nueva línea automática KOR cuenta con diferentes prestaciones como son su uso para lámina cerámica, porcelánico, piedra natural, piedra sinterizada, mármol, así como para piezas desde 600x600 mm hasta 2.000x4.000 mm y peso máximo de 500 kg. Todo ello con una cadencia alcanzable hasta 30 piezas/hora según formato.