Valor añadido, arma del azulejo de Castellón para vender en feria

Cersaie sigue su curso con paso firme y las empresas del Tile of Spain están exhibiendo músculo en el certamen internacional más influyente del mundo. En un contexto globalizado y en el que los países emergentes buscan acaparar su porción del pastel de los fabricantes tradicionales, España e Italia, buena parte de las azulejeras de Castellón han encontrado su nicho de mercado en un segmento de producto medio y alto, con acabados cerámicos que ofrecen un valor añadido.

En este campo, un número más que significativo de las firmas de la provincia están apostando por lanzar entre sus novedades grandes formatos, superficies que los países con menos tradición (y menos acceso a la última tecnología), aún no son capaces de desarrollar con la calidad que sí asegura el azulejo español. Desde el martes, en Bolonia, los estands del Tile of Spain conceden máximo protagonismo a las piezas XL, cada vez con más detalles y con efectos a la carta. Ello, sumado a las más altas prestaciones técnicas del porcelánico, permite que los clientes de todo el globo confíen en ellos.

El director de Exportación de Argenta, Martín Chavarría, relata que: «Hemos conseguido un nivel de catálogo con el que podemos competir con cualquier marca internacional. Por ejemplo, en revestimiento, las fábricas italianas no son tan potentes y nosotros ofrecemos máxima variedad y llegamos hasta 40x120 rectificado con una producción de casi 30.000 metros en pasta blanca». «Las piezas grandes son especialmente apreciadas por arquitectos para proyectos importantes de todo el mundo», resalta tras dos primeros días de feria «muy fuertes en cuanto a flujo de visitantes se refiere».

Por su parte, Félix Gascón, director de Márketing e Innovación de Azteca, constata el éxito en Bolonia del último lanzamiento de la azulejera; la marca Kollosal, especializada en gran formato. «Ha tenido muy buena acogida y era fundamental para avanzar en los mercados; nos hemos centrado en el 120x260 y 120x120 en 6 mm, pensadas para el mundo de las rehabilitación y las reformas como pavimento y revestimiento», comunica.

«Las piezas XL son el futuro y lo que más demandan los distribuidores y los consumidores finales; los compradores de Centroeuropa son los que más aplauden esta nueva apuesta de Azteca», revela a este diario Félix Gascón.

Otra de las firmas referentes del Tile of Spain es Fanal. Su gerente, Carlos Fabregat, expresa que una de la señas distintivas de la compañía «son los acabados superbrillo que nos diferencian en el mercado y que nos posicionan en un nicho de mercado que cuidamos no solo con la calidad del producto, si no en nivel de servicio en el día a día». «Nuestros clientes son en su mayoría de largo recorrido en el tiempo y para nosotros es un orgullo», apostilla el propio Fabregat.

ACABADOS ARTESANALES

Finalmente, Salva Serra, director comercial internacional de Bestile, elogia «los buenos resultados en Cersaie» y argumenta cuál es la estrategia comercial de la compañía: «Buscamos una gama cerámica que destaca por su alto valor decorativo, centrada en buena medida en los pequeños formatos; estos días están gozando de máxima aceptación nuestros hexágonos con un espesor en 15 mm en pavimento y revestimiento que reproducen la belleza de las baldosas hidráulicas artesanales con todas las ventajas del porcelánico y que dotan a cualquier espacio de gran personalidad», finaliza.