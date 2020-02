El Bisontes perdona y lo paga ante el Talavera (2-1)

Dicen que quien perdona lo acaba pagando. Y es justo lo que le pasó este sábado al Bisontes Castellón en su desplazamiento a Talavera de la Reina (Toledo), donde cayó por 2-1.

El equipo de José Escrich completó un encuentro serio, con personalidad, como tiene que hacerlo cualquier visitante que quiere sumar lejos de su pista. Pero no le fue suficiente para llevarse nada positivo de tierras manchegas. No le bastó el buen juego de combinación, porque no tuvo acierto cara a la portería rival, ya que ocasiones disfrutó de suficientes como para mínimo empatar.

Desde bien pronto empezó avisando el Bisontes. Con un disparo de Lorca, en el minuto 6, que se marchó rozando el palo. Gran salida de los castellonenses, que pudieron volver a anotar justo antes de que lo hiciera Asensio para el Talavera en el minuto 13.

Fue un palo muy duro para los de Escrich. Cuando mejor estaban y en un contragolpe, el Talavera ponía cuesta arriba el encuentro. Pero respondió bien el Bisontes, continuando con el valiente planteamiento de presionar en la salida de balón local. La voluntad no fue suficiente en la primera mitad y el tanto de la igualada no llegó hasta el minuto 22, cuando Lorca recibió un pase de Rangel para fusilar a Rafa Luque.

Pero cuando parecía que iba a sumar un valioso punto, el árbitro expulsó a Jesús y todo se acabó de torcer en el 37 con el 2-1.