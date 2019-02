Las dos 'maestras' del Bisontes femenino

Su pasión es el fútbol sala, pero siempre se han querido formar en otra materia y nunca han dejado de lado los estudios. Y en ambos casos se han decantado por la vertiente educativa, por lo que se puede considerar que Carla Fernández y Nerea Mateu son las maestras del Bisontes femenino y todo un ejemplo de esfuerzo y constancia tanto dentro como fuera de la cancha.

Una de las personas que más las conoce es su entrenador, Alfonso Sánchez, quien destaca su compañerismo y su calidad, lo que beneficia al equipo y le está permitiendo realizar una brillante temporada, ya que después de 19 jornadas marchan séptimas con 33 puntos y aspiran a quedar mucho más arriba en la tabla. «Son dos jugadoras de roles diferentes, ya que Carla destaca en tareas ofensivas y Nerea es más fuerte en defensa», señala el técnico azulón.

Carrera y máster

Carla Fernández acabó hace unos años la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, una demostración muy clara de qué es lo que más le gusta y a lo que se quiere dedicar cuando termine su trayectoria como jugadora. Luego también realizó un máster en Educación como complemento de sus estudios. En la vertiente deportiva no le ha ido tan bien últimamente y no ha tenido la esperada regularidad debido a las lesiones y algún problema de salud. «He estado muchas semanas parada y no he cogido la regularidad que necesito para dar lo mejor», confiesa, pero ella misma no se da por vencida, pues tiene «mentalidad positiva» y sabe que acabará «la temporada lo mejor posible ayudando al equipo».

Magisterio infantil

Nerea Mateu, por su parte, está a punto de finalizar sus estudios de Magisterio Infantil en la UJI y tiene claro que en un futuro le gustaría dar clases. Pero ahora está centrada en terminar con éxito la carrera y alcanzar su mejor nivel físico para que el Bisontes pueda mejorar la séptima plaza que ocupa en la actualidad. «Me exijo al máximo para seguir mejorando y así ayudar al equipo», indica, al tiempo que añade: «Tenemos una plantilla amplia, con una gran calidad y tenemos el objetivo de acabar en la parte alta de la clasificación».