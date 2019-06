Peloncha es el 'sexto hombre' del Bisontes Castellón

El Bisontes Castellón se refuerza con Adrián Medrano Juan, más conocido como Peloncha, ala procedente del Elche CF Sala. El alicantino se convierte en el sexto jugador que llega a la escuadra castellonense cara al próximo curso, tras las renovaciones de Juanito, Pipi, David, Nacho Serra y Lorca.

Peloncha, de 26 años y natural de Alicante, ha jugado los últimos tres cursos en el Elche CF Sala y FS Valdepeñas de Segunda División, siendo unos de los jugadores más destacados de la categoría y llega para reforzar la posición de ala del equipo dirigido por Alberto Cañada.

Peloncha, que en su presentación ha estado acompañado por el presidente del Bisontes Joaquín Sánchez y del patrocinador principal José Luis Novo, es un jugador muy versátil, con mucha calidad que se mueve bien sin balón, aportando posesión al equipo de la capital de la Plana, lo que le dará tranquilidad en los momentos complicados de los partidos que deberá afrontar el conjunto castellonense.

El nuevo jugador azulón valora así su fichaje: “El Bisontes me presentó un gran proyecto, ambicioso, serio, que me gustó, me motivó... Y aquí estoy, dispuesto a darlo todo por estos colores que también llevan trabajando todos estos últimos años". "Quería un equipo donde seguir creciendo y, sobre todo, con ambición por hacer bien las cosas y con un gran reto por delante. Con trabajo, ganas y sacrificio estoy seguro que los resultados llegaran. Yo voy a aportar mi granito de arena para sumar y conseguir los objetivos marcados por la directiva”.