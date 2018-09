Txema: "El Betis es un gran equipo, pero podemos ganar a cualquiera"

El Bisontes Castellón ha tenido un brillante inicio de Liga en su segunda temporada en la categoría de plata del fútbol sala nacional, al sumar dos triunfos en los dos primeros encuentros. Santiago Futsal (0-1) y Tenerife (4-0) han sido sus víctimas y uno de los jugadores que han sido decisivos en ambos encuentros es Txema, que ha anotado dos de los cinco goles de los azulones.

El ala riojano confía en sumar este sábado (19.00 horas) en Sevilla la tercera victoria, lo que dejaría al equipo en lo más alto de la clasificación. Txema es consciente de la dificultad de superar al Betis, debido a que los andaluces cuentan "con una gran plantilla y son un rival muy complicado". No obstante, tiene claro que van a ir a por todas y "ya hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera".

Txema, que llegó esta pasado verano al Bisontes y destaca que desde el principio "me han tratado muy bien y me han demostrado desde todos los estamentos una enorme calidad humana", destaca la dificultad que conlleva no haber encajado ningún gol en los dos partidos disputados. "Estamos trabajando muy bien la defensa en los entrenamientos y se nota en los encuentros", comenta, al tiempo que recuerda que ante el Santiago tuvieron que defender con uno menos debido a la expulsión de Juanito en la recta final: "Demostramos una gran capacidad de sacrificio, ya que además ellos atacaban con portero-jugador".

En cuanto a su faceta goleadora y pese a ser el pichichi del equipo "no me marco ninguna cantidad de goles, pero trataré de anotar el máximo posible para ayudar al equipo",