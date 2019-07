Abandonan más de 1.650 kilos de ropa en una parcela rural de la Vall

En una de sus patrullas rutinarias, la Unidad Rural de la Policía Local de la Vall d’Uixó se encontró con una verdadera sorpresa: una acumulación de 1.650 kilos de ropa en medio de una parcela agrícola, a pocos metros de la carretera que conecta con Xilxes.

Aunque en el departamento de Sostenibilidad del Ayuntamiento reconocen que tienen un «verdadero problema» con los vertidos incontrolados, no solo en el ámbito rural, también en el casco urbano, «nunca hasta ahora nos habíamos encontrado con uno parecido a este», concretó el concejal del área, Fernando Daròs.

Las primeras sospechas de la Policía Local apuntan a que «alguien que se dedica a vender ropa de segunda mano decidió deshacerse de toda la carga por razones que desconocemos y lo hizo en el primer lugar que encontró». Parece evidente que el vertido se realizó en una sola vez y con prisas «vaciaron una furgoneta o camión en cinco montones».

COSTE DE RETIRADA / Daròs recordó ayer que la retirada de estos vertidos incontrolados «nos cuesta dinero a todos, puede rondar los 10.000 euros anuales», aunque la cantidad oscila dependiendo del número de intervenciones que se realicen. Especialmente problemáticos son los de la zona rural. «En la urbana, la empresa encargada de la limpieza viaria acude a retirarlos en cuanto recibe el aviso, pero fuera de la ciudad tenemos que encargarnos desde el consistorio y no siempre es fácil gestionarlos de una forma adecuada».

Los vertidos más comunes son «los de escombros», vecinos que realizan pequeñas reformas «en negro y después deciden tirar en cualquier sitio los restos». También es habitual encontrar colchones o electrodomésticos, «pero el mayor problema lo tenemos con los que tienen de todo». Para hacer una adecuada gestión de esa basura, la administración local llega a realizar «una criba previa» con lo que supone de horas de trabajo de los empleados públicos, «pero es que de lo contrario, hay gestores que no nos permiten dejar los voluminosos».

La apuesta municipal pasa «aunque no nos guste, por empezar a imponer sanciones, que dependiendo de la gravedad pueden oscilar entre los 300 y los 6.000 euros», un coste que va en aumento si interviene el Seprona, de la Guardia Civil. En cualquier caso, Daròs reconoce que es complicado denunciar «si no pillas al responsable in fraganti». H