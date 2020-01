Abogados Cristianos pierde otra de sus ofensivas legales contra Baños

El delito de odio «no tiene ningún encaje» en la causa iniciada por la asociación Abogados Cristianos contra la alcaldesa de la Vall d’Uixó por la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de la Paz, en verano del 2018. En esos términos se expresó el magistrado que ha desestimado el recurso interpuesto contra el archivo de la querella con la que pretendían penalizar a Tania Baños por los delitos de prevaricación y odio. En ambos supuestos, la justicia tumba sus pretensiones, hasta dos veces, al defender que no hay delito alguno en la acción de la responsable municipal.

Un nuevo revés legal para la ofensiva iniciada en los tribunales por la citada asociación, a la que en la respuesta a su recurso se le recuerda que «el actuar de la denunciada debe considerarse acertado y adecuado a derecho», y pone de relieve «la ausencia del más mínimo indicio de desviación en la normativa de contratación pública», por lo que respecta a la supuesta prevaricación en las obras de la plaza, que comportaban el derribo del monumento franquista, en la actualidad sustituido por otro a la música.

REACCIONES / Baños hizo ayer una valoración similar a la que ya realizó en octubre cuando se archivó la querella. «Por segunda vez el juez resuelve que no existe ningún indicio delectivo y respalda la decisión del Ayuntamiento» por lo que su deseo es que «acabe esta persecución por parte de Abogados Cristianos», que no solo no cuentan con el respaldo de la justicia, «sino tampoco de la ciudadanía que en las elecciones, con el apoyo mayoritario a los partidos de izquierdas y con un resultado histórico para el PSPV-PSOE, respaldó la acción de este gobierno municipal, a pesar de su empeño y el del Partido Popular por defender sus acusaciones sin ningún fundamento».

Aunque contra la decisión del magistrado cabe recurso de apelación, la contundencia de los argumentos de las dos resoluciones lleva a concluir que el asunto podría darse por resuelto de manera definitiva, exonerando por completo a la alcaldesa.