Adiós a un símbolo del jardín del Pla de Burriana

El jardín del Pla de Burriana ha perdido uno de los árboles más singulares. El Ayuntamiento ha eliminado el cedro enfermo después de tratar de recuperarlo, sin éxito. La concesionaria del servicio de jardinería taló ayer el ejemplar. A primera hora de la mañana la empresa Ferrovial inició los trabajos por fases, ya que era de gran envergadura y trataron de minimizar los daños que pudiera causar alrededor. Inicialmente se eliminaron las ramas para que no provocaran desperfectos en el jardín ni en el pavimento y luego cortaron poco a poco el tronco hasta eliminar el ejemplar.

Previamente, la empresa Cespa SA trató de rescatar el árbol del hongo Phytophtora en numerosas ocasiones y puesto que los tratamientos y fungicidas no funcionaron, decidieron cortar el cedro por el riesgo que suponía para las personas que circulan habitualmente por allí.

Valoración

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Bruno Arnandis, indicó que para sustituir este ejemplar se valorarán diferentes especies de árboles que puedan adaptarse correctamente a las condiciones urbanas.

Este céntrico jardín fue construido en el año 1956 en el espacio que ocupaba una manzana de casas que fueron totalmente destruidas debido a la voladura del campanar durante la guerra civil. En aquel solar construyeron un espacio de inspiración versallesca para conectar la plaza Mayor con la zona y optaron por plantar árboles emblemáticos, como este cedro del Himalaya.

Otro de los ejemplares singulares que el consistorio tuvo que retirar en el 2004 fue otro cedro que estaba situado en la glorieta del Pla y que tradicionalmente se adornaba en Navidad, porque, por desgracia, no consiguió adaptarse al terreno y al clima.

No obstante, el que da carácter a la fisonomía del Pla es, sin duda, el ficus (ficus macrophylla) que preside la plaza y que año tras año ha ido adquiriendo un tamaño monumental. Fue plantado a finales de los 50 y con el paso del tiempo y debido a su enorme tamaño causa molestias, ya sea por la poda que regularmente debe realizarse o porque en él habitan gran cantidad de estorninos con el consecuente ruido y suciedad. Si bien estos árboles no pertenecen a ninguna variedad autóctona, eso no quita que con el paso de los años hayan ido formando parte del imaginario colectivo de los burrianenses.