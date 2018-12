Un agricultor y un policía rescatan un águila calzada en Torreblanca

Un joven agricultor de Torreblanca, Manuel Agut, y un policía local rescataron ayer un águila calzada que quedó atrapada en una valla metálica. Los hechos sucedieron por la mañana, en la partida Raspall del término municipal.

El vecino se topó con el ave mientras hacía sus tareas agrícolas y avisó «inmediatamente» al cuerpo de seguridad. «En poco más de cinco minutos llegó un agente y entre los dos pudimos coger al animal. No lo toqué antes porque, al acercarme, intentaba volar y no podía, aleteaba y no quería que se hiciera más daño. El policía lo metió en una caja de cartón y pudo llevársela», declaró. El trabajador municipal la transportó hasta la sede policial, en el ayuntamiento de la localidad. Allí, comprobaron la especie, ya que en un primer momento pensaron que era un halcón.

El siguiente paso del procedimiento que llevaron a cabo fue contactar con el centro de recuperación Forn del Vidre, dependiente de la Generalitat y ubicado en la Pobla de Benifassà, para trasladar al ejemplar, para que lo acogieran y trataran.

Hace unos días, se vivió un caso similar en Benlloc. La unidad de bomberos forestales del municipio rescató un águila herida que tenía un ala rota. También siguieron el protocolo, poniendo a disposición del Forn del Vidre al ejemplar salvaje afectado.