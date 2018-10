Los agricultores claman contra la plaga y Sanidad no ve incidencias

Los vecinos de Moncofa están desesperados y se sienten impotentes a la hora de luchar diariamente contra la plaga de mosquitos. Y es que, especialmente para los que tienen que acudir cada mañana a trabajar sus cultivos, es una odisea desarrollar su actividad. Paralelamente, el alcalde, Wenceslao Alós, denuncia una situación «de risa». «Estábamos defraudados, pero ahora más, porque vinieron técnicos de la Conselleria de Sanidad y dijeron que ya no teníamos mosquitos. Es como si se burlaran de todo un pueblo», indica.

El rebrote de los últimos días ha bajado, pero aún se deja notar en algunos puntos. Un ejemplo es lo que padece un grupo de collidors de granadas. Antonio Canós, junto a varios moncofenses, sale a ganarse el jornal recolectando este fruto. «En los años que llevo dedicándome a trabajos de campo nunca he visto una plaga de estas características. Además, la he sufrido en mis propias carnes cuando me atacó una nube de mosquitos y tuve que acudir al centro de salud», relata. «También tengo que decir que no he conocido una pasividad como ahora en las acciones de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública», se queja.

Para acceder al campo tienen que ponerse dos o tres capas de ropa. En las partes descubiertas, como la cabeza y cuello, se untan un producto repelente. «Con todo, llegamos a casa con veinte o treinta picaduras», detalla Canós. Los agricultores están convencidos de que los dípteros han venido para quedarse. «Estos días han bajado las temperaturas a menos de 20 grados y han seguido campando a sus anchas. Pronto recolectaremos naranjas y el problema se agravará, porque serán muchas personas las que estarán muchas horas trabajando en el campo», advierte el collidor.

El primer edil destaca que seguirán exigiendo medidas y que la Generalitat se involucre», advierte Alós. Además, da a conocer que no han recibido respuesta a la carta enviada al president Puig y a la Conselleria de Agricultura pidiendo soluciones.