El alcalde no descarta denunciar a Vicente-Ruiz al cuestionar su honor

El alcalde de la Vilavella, Manel Martínez y su equipo de gobierno, trataban ayer de encauzar la normalidad institucional tras un pleno de investidura convulso, en el que lograron la mayoría de votos para dirigir el consistorio contra todo pronóstico, dado que el propio candidato había dado por perdida la reelección desde principios de semana. Este sería el argumento principal por el que no descartaría interponer una denuncia contra la Elena Vicente-Ruiz, porque «ha atentado contra mi honor», al anunciar que el PP iba a iniciar una investigación por la posible «compra» de la voluntad del candidato popular, Abelardo Zaragoza, quien facilitó su proclamación al no acudir a la toma de posesión.

PROBLEMAS AJENOS / Martínez, quien insistió ayer en que este «es un problema interno del Partido Popular y de nadie más», anunció a Mediterráneo que en los próximos días dará a conocer la distribución de las diferentes concejalías, que se repartirán entre los cinco ediles electos del PSPV, un trabajo que comenzaron a planificar ayer porque, hasta el momento, y a tenor de lo sucedido la semana pasada --en la que no obtuvo respuesta a las propuestas de gobernabilidad que había remitido a PP e Independents per la Vilavella (IxLV)--, no creían que llegaran a tener esa obligación.

Con todo, la pregunta esencial queda en el aire. El PSPV está a un concejal de la mayoría absoluta. El Partido Popular e IxLV habían definido ya un acuerdo de gobierno, para cuyo cumplimiento también necesitan de un concejal más. De hecho, si Abelardo Zaragoza renunciara a su acta y dimitiera, lo más probable es que se produjera una moción de censura que destronaría al PSOE.

Pero el candidato popular confirmó su intención de tomar posesión del cargo en la próxima sesión plenaria --antes de que acabe junio--. A partir de entonces: ¿Qué hará con su voto?, ¿podría alcanzar algún trato para facilitar el mandato del PSPV?, ¿expulsará de su grupo municipal el PP a quien fuera su candidato?. Son interrogantes para los que solo tiene respuesta el principal protagonista de la historia.