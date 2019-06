Alcalde se reunirá el lunes con Marqués, pero ve «difícil» pactar

El candidato socialista de Benicàssim, Miguel Alcalde, se reunirá el lunes con la munícipe en funciones, Susana Marqués, en el ayuntamiento, tras ser citado por esta, pero ve «difícil» un pacto entre socialistas y el PP. Marqués, como anunció el jueves, quiere hablar con los representantes de todos los grupos electos para buscar un acuerdo de futuro, tras haber sido su formación la más votada en las últimas elecciones.

El PP no obtuvo la mayoría absoluta y se quedó con seis concejales, con lo que necesita incluir a otros partidos para llegar a los nueve ediles necesarios en la investidura. Le bastaría un consenso con Ciudadanos, que tiene tres, para formar equipo de gobierno. Con la candidata de los naranjas se citará en breve, así como con el resto: Compromís, que logró dos representantes; y Ara y Vox, que sumaron uno.

Desde el PSPV, que obtuvo cuatro concejales, Alcalde manifestó ayer que cree «complicado» coincidir con populares. «En toda la provincia no hay ni un solo gobierno de PP-PSPV, sería una anormalidad democrática que se podría hacer ante circunstancias excepcionales, pero no es lo habitual», señaló el alcaldable socialista. «Quiero escuchar lo que me dice, pero unirnos es complicado. Lo que no quiere decir que no demos apoyos puntuales en cosas que nos convenzan, como se ha hecho estos cuatro años desde la oposición», tal y como apuntó.

El encuentro entre Marqués y Alcalde está previsto que se produzca el 3 de junio a mediodía, después de la celebración de las comisiones informativas, en el ayuntamiento de Benicàssim.

El Partido Socialista fue la segunda fuerza más votada en las elecciones municipales del pasado domingo, siendo el grupo de la izquierda que ha adquirido más representación en el consistorio. Aunque no obtuvieron los resultados que más les hubieran gustado, según reconocieron, sí han registrado un incremento de sufragios, que les ha otorgado un concejal más que en el 2015.