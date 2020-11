Los alcaldes de Els Ports claman al unísono para ganar cobertura móvil

Los problemas de cobertura móvil y de conectividad con la red de fibra óptica en Els Ports son cada vez más habituales para desesperación de sus vecinos. El último episodio se produjo esta pasada semana cuando toda la comarca quedó durante horas sin servicio por una avería en la red de abastecimiento de la compañía Movistar. Ante la cronificación del problema todos los ayuntamientos van a presentar mociones en los plenarios municipales para pedir una solución definitiva al mismo.

Exigencias

Por una parte, piden la instalación definitiva de la red de fibra óptica a todos los municipios. Y, en segundo lugar, solicitan a Movistar el cierre definitivo del denominado anillo entre la Comunitat Valenciana y Aragón, de forma que si falla la infraestructura en la provincia, como pasó la semana pasada, puedan mantener el abastecimiento a través de la red desplegada en la comunidad vecina.

En este sentido se pronunció el Ayuntamiento de Morella en el pleno celebrado el pasado jueves. «Vamos a trasladar a Movistar y a las administraciones la necesidad de solucionar definitivamente esta necesidad», indicó el alcalde Rhamsés Ripollés. En una línea muy similar se pronunció el primer edil de Todolella, Víctor Milián: «En nuestro municipio ya no solo es el problema recurrente con la fibra óptica es que en muchas zonas del término municipal no tenemos cobertura. Tenemos masías habitadas que no tienen la posibilidad de ningún tipo d servicio de telefonía móvil o internet».

Otra localidad en la que las averías han sido particularmente graves este año es Ares, donde en pleno confinamiento estuvieron semanas con continuos fallos en la red de cobertura de Movistar. «Este año ha sido muy duro», explica su alcaldesa Esther Querol.

Sin alternativa

Además, en diversas localidades de Els Ports no tienen alternativa a la red de Telefónica. «Aquí solo hay cobertura de Movistar o de las compañías que utilizan sus antenas, no podemos acceder a otras empresas porque aquí no prestan servicio» apunta Querol.

Presión de la Mancomunitat

Ante esta problemática común, los alcaldes de Els Ports se han unido para presionar al unísono por una solución efectiva. Así, Blai Peñarroya, el presidente de la Mancomunitat de Els Ports, en la que están todos los pueblos representados, indica que van a tratar el problema en el próximo pleno y «vamos a exigir una red fiable y de calidad». Además, señala la urgencia de ampliar la red a todos los municipios: «Tenemos localidades como La Mata, Castell de Cabres, Palanques, aun hoy no cuentan con este servicio».



Despoblación y teletrabajo

Tener un buen servicio de cobertura e internet facilitaría las posibilidades de realizar teletrabajo desde Els Ports, extremo que la actual situación imposibilita. «Nuestros vecinos y empresas merecen una red digna. Tener un buen acceso a internet es una necesidad básica. Poder trabajar desde aquí sería un factor determinante para no perder población», concluye.