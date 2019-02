Alcaldes piden mejorar toda la CV-190 con el dinero del desvío de Figueroles

Alcaldes de l’Alcalatén plantearán a la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, que la inversión prevista para la variante de Figueroles en la CV-190, estimada en 9,7 millones de euros, la destinen a dignificar todo el eje, que une l’Alcora, Figueroles, Llucena, Castillo de Villamalefa, Zucaina y Cortes de Arenoso.

Varios de los munícipes de la zona, concretamente de Villahermosa del Río, Llucena, Figueroles y Castillo de Villamalefa, solicitaron una reunión con Salvador para exponerle la situación y planificar las acciones necesarias para mejorar este vial que, proporcionalmente, soporta un elevado número de vehículos pesados dependientes de la industria de la zona, pero todavía no han recibido respuesta. «Tenemos derecho a trasladar a la consellera nuestras inquietudes e incluso realizarle propuestas de ahorro en las intervenciones, porque se pueden diseñar trazados más sencillos y razonables», explica el alcalde de Villahermosa y diputado provincial, Luis Rubio.

PROYECTO

Ante las reivindicaciones de empresarios y políticos de la zona con el objetivo de mantener la industria y prevenir la despoblación de los municipios --de las que se ha hecho eco este periódico--, fuentes del departamento autonómico indican que la variante de Figueroles en la CV-190 es «una actuación prioritaria». No obstante, por ahora solo contemplan la redacción del proyecto del desvío, al que asignan 150.000 euros, y para cuya ejecución estiman 9,7 millones, un importe incluido en los presupuestos del 2019. Un anuncio que causó el malestar de los primeros ediles y emprendedores de la comarca, que lamentan que la Conselleria considere que este vial «tiene una tasa de accidentalidad por debajo de la media de la red de carreteras» y que «el número de camiones es bajo».

«Eso no es cierto. Hay muchos siniestros, pero, evidentemente, no reivindicamos datos estadísticos. Si lo comparamos con una autovía o una nacional, por supuesto que habrá menos y circulará un menor número de vehículos, pero, proporcionalmente al tráfico existente, no se puede negar la peligrosidad del vial», apuntan. «Es uno de los puntos del interior en el que hay industria, de la que depende un elevado porcentaje de la población de nuestros municipios. Solo queremos mejorar esta infraestructura para mantenerla», concluyen.