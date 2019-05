Alerta ante el avance sin control de la sarna entre las cabras hispánicas

La sarna sartópica que afecta a la cabaña de cabra hispánica avanza sin control y pone en riesgo el futuro de los ejemplares que habitan en la provincia de Castellón. Y, aunque el principal foco de la enfermedad continúa estando en los montes fronterizos con la provincia de Teruel, donde ya han fallecido más de 200 ejemplares por su causa, en territorio castellonense ya se han confirmado una decena animales que, tras ser abatidos y analizados, han dado positivo en la enfermedad, el doble en apenas dos meses. Además, y lo que es «más preocupante», se han reportado numerosos avistamientos de animales con evidentes signos de la dolencia.

Con los números sobre la mesa, cazadores, guardas forestales, ganaderos y empresarios del sector cinegético claman a las instituciones para que se refuercen las medidas para luchar contra la sarna. El presidente de la Asociación de Propietarios para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca), José Luis Falomir, trasladó la problemática y varias propuestas a la Generalitat valenciana. «Tenemos que ir juntos, de mano y actuar», dijo Falomir, que urge a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente a que dote de una partida presupuestaria específica para combatir directamente el problema. Y, como medida prioritaria, reivindican «crear patrullas con expertos que se dediquen diariamente a poner pienso medicalizado, abatir aquellos animales afectados y llevar un control diario de la situación».

Y es que, después de detectarse los primeros casos de sarna en la provincia a principios de este 2019, ya se implementaron diversas medidas siguiendo el protocolo de actuación de la propia Conselleria, pero no han bastado. Al respecto, se activaron estos requisitorios, desde el reparto de pienso medicalizado por las zonas donde hay animales enfermos; y los permisos concedidos a los cazadores para abatir a los animales enfermos, además de pedir a los agentes que reportasen los casos avistados. Sin embargo, estas medidas han resultado insuficientes, y la sarna sigue avanzando rápidamente por el territorio contagiando cada vez a más animales. «No podemos parar y dejar de actuar, la enfermedad no espera. Si no ponen medidas con celeridad arrasará con la población de cabras de la provincia como está pasando en Teruel», subrayan desde la asociación.

Según indican expertos en la materia, actualmente se trabaja sobre estudios que indican que en menos de 10 años, la enfermedad se podría propagar por todo el territorio provincial, como está ocurriendo ya en la vecina Teruel, si no se actúa con celeridad en la lucha por controlar el avance de la sarna sartópica.