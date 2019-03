Almassora busca delineante para atender nuevas obras

El Ayuntamiento de Almassora creará una bolsa de empleo para necesidades de personal temporal con la categoría de delineante para atender el aumento del volumen de trabajo derivado de proyectos Feder cofinanciados por la Unión Europea y del plan Edificant. El sistema de concurso-oposición seleccionará al personal más capacitado para los requisitos que demanda el consistorio.

El paso del capítulo de inversiones de 1.694.090,85 euros a 8.338.170,25 euros en 2019 debido fundamentalmente a los proyectos sufragados con fondos europeos y el programa Edificant de la Generalitat Valenciana, con la construcción de los colegios Santa Quitèria y Embajador Beltrán como principales inversiones, obligan a incrementar la plantilla municipal para cumplir los plazos marcos.

Entre otros cometidos del nuevo personal figura intervenir en levantamientos y replanteos de construcciones y terrenos auxiliando en su ejecución, así como en proyectos de infraestructura viaria y de ordenación del territorio elaborando planos de trazados, acometidas, abastecimientos y de ordenación del suelo, tomando datos y aportando a su nivel soluciones a los problemas de representación y dimensionado. Los profesionales elegidos actuarán bajo la supervisión general de arquitectos, ingenieros o licenciados y/o arquitectos técnicos, ingenieros técnicos o diplomados.

Las personas candidatas tendrán que estar en posesión, al menos, del título de FP2 de técnico especialista en la rama de delineación o equivalente. Es exquisito no excluyente estar en posesión del título de conocimiento del valenciano expedido por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de nivel B1 o equivalente, dado que en principio las funciones a desarrollar suponen escasa relación directa con la ciudadanía. Quienes no puedan acreditar conocimientos de valenciano tras la superación de las pruebas selectivas deberán realizar en el plazo máximo de dos años el ejercicio específico que se convoque y, caso de no superarlo, asistir a los cursos de perfeccionamiento que a este fin se organicen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía aprobará, mediante resolución, la lista de personas aspirantes admitidas y excluidas que se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.almassora.es y concederá un plazo de 5 días hábiles para interponer reclamaciones.

Si hubiera reclamaciones, éstas serán aceptadas o denegadas en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva. En caso de no presentarse reclamaciones, la resolución se elevará automáticamente a definitiva. En dicha resolución, también se determinará la composición nominal del tribunal calificador y lugar, fecha y hora de inicio de la fase de oposición.