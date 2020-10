De almorzar con La Dama a limpiar con Blancanieves: Este joven de Segorbe convive con los personajes de Disney

La coincidencia de sus dos apellidos evidencian su origen en la comarca del Palancia aunque en su cuenta de redes sociales tan sólo aparece como @samuelmb1991 que invita a averiguar su significado aunque en las mismas páginas de Facebook se puede deducir que se trata de Samuel Manzanera

Blasco y que tiene 29 años.

En los últimos días ha salido del anonimato a las páginas de Instagram aunque en Segorbe y Altura especialmente ya era conocida su faceta creadora en el mundo audiovisual por haber conseguido dos premios en dos ediciones del Taller-Concurso audiovisual del Alto Palancia promovido por el Ayuntamiento de la ciudad en la que nació.

Pero ahora su consagración como instagramer –con el mismo perfil antes mencionado- viene por su relación con Disney, tal cual, y específicamente con los personajes hasta tal punto que ha conseguido compartir con ellos cualquier escena. Manzanera recuerda que “de pequeño me encantaba la película “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”. Me gustaba ver a los dibujos animados conviviendo con los seres humanos. Por ese motivo decidí hacer montajes que combinaran acción real con animación. Es una forma de “cumplir” uno de mis sueños de niño”.

Y así comenzó a llevar sus sueños a los sueños a través del dibujo. Hoy precisamente ha querido ayudar a Blanca Nieves a limpiar su casa, pero ayer comió con la dama y el vagabundo, y el otro día limpió el váter con Bestia, o pidió un deseo al Genio de Aladdín, entrenó con Hércules, se bañó con Mulán y así en infinidad de imágenes que muestra su dominio con el Photoshop de las que disfrutan ya 143.000 seguidores a fecha de hoy.

Lo de Photoshop fue todo un descubrimiento: “me gusta desde que mi padre compró una versión del programa cuando yo era adolescente. Él siempre estaba utilizándolo y yo le observaba, así surgieron mis ganas de editar fotos. Poco a poco fui aprendiendo por mi cuenta”.

La imaginación es sin duda lo que está detrás de todo esto, según reconocí el artista: “a veces me ocurren cosas en mi vida cotidiana que me inspiran para crear las escenas. Otras veces estoy viendo las películas Disney, y cuando veo una situación que me gusta o me divierte, decido recrearla en la vida real. Mi objetivo es divertirme y disfrutar con esto. Si además consigo que otras personas se lo pasen bien, pues mucho mejor”.

Samuel es también profesor de primaria del colegio CEIP Miguel de Cervantes de la localidad alicantina de Algorfa donde se le encargó trabajar con grupos burbuja. Para sus alumnos y para todos los demás, el profesor tiene preparado todo este material audiovisual para adaptarlo a sus clases aunque “de momento no he utilizado fotos Disney en mi profesión, aunque sí he utilizado el mismo recurso de edición fotográfica con otros personajes que no pertenecen al mundo Disney. Durante este curso sí voy a empezar a utilizar este tipo de recurso Disney en mi aula”. Sin duda es un proyecto tan original que resulta atractivo hasta para los mayores.