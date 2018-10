«Antes, ir al médico me obligaba a pasar todo un día fuera de casa»

Satisfacción y una demanda unánime a la Diputación: que mantenga en el futuro el taxi rural sanitario. Así se manifiestan algunos de sus primeros usuarios que valoran con buenas palabras este inicio.

«Antes me tocaba coger el autobús a las 7.45 desde Tírig, ir a Sant Mateu, esperar a que bajara el de Morella, entrar en todos los pueblos, y llegar a la estación de Castellón a las 10.30, para después buscar cómo llegar al Hospital General. La vuelta, a las 15.30, y llegaba pasadas las 18.30. Con el taxi, me recogieron en casa a las 10.15 y a las 11.15 estaba en Castellón. El taxi me esperó hasta las 13.45 mientras me hacían las pruebas, que ya me supo mal por la conductora, y a las 14.45 horas volvía al pueblo. Estoy muy contenta y, además, es gratis». El relato de Teresa Roda, de 75 años, ilustra las ventajas, sobre todo en tiempo.

También de su quinta, Lluïsa Bernadó, la primera que utilizó este transporte, destaca que «antes perdíamos todo el día, mi experiencia fue muy buena, y lo he gastado ya dos veces, una para ir a Vall d’Alba y otra a Vinaròs». Esta vecina también pide que lo gasten «los que realmente tengan una necesidad y no tengan coche, o que no lo puedan utilizar».

La prestación está abierta principalmente a personas mayores. Deben pedir cita previa y el taxi les recogerá y devolverá a casa el día de la consulta. Solo tendrán que presentar el justificante médico para que el consistorio abone los gastos del transporte.