El Arenal Sound lo vende todo

Ya no quedan abonos a la venta para Arenal Sound 2019. Menos de 14 horas tardaron en agotarse, todo un récord para un festival que cumple su décimo aniversario y que año tras año ha ido avanzando el sold out, especialmente, en las últimas tres ediciones. En 2018 se acabaron a finales de enero. En esta ocasión, a las dos de la mañana de ayer. Y los vip aún volaron mucho más rápido. A las 15.00 h del domingo no había.

La organización esperaba un proceso rápido, pero no estaba en sus planes acabar la primera jornada para el público en general sin pases. En este sentido se express el codirector de la cita, Antonio Sánchez, quien apunts que «es un honor y muy gratificante la respuesta que ha tenido el público». La organización del macroevento, que tendrá lugar del 30 de julio al 4 de agosto, agradece la confianza: «Sin duda, se ha convertido en el festival más importante para un público que podrá disfrutar durante la primera semana de agosto de experiencias inolvidables y más de 100 artistas todavía por desvelar».

Precisamente este aspecto es otra de las cuestiones destacadas por Sánchez: «La respuesta de los sounders sin saber aún ninguna de las bandas que va a venir refleja la confianza que tienen en Arenal. Saben que no les vamos a fallar y que vamos a estar a la altura y exigencias del público». Y añade que «todo eso es el fruto al trabajo bien hecho durante diez años y una muestra de que la marca Arenal Sound está en primera posición por el trabajo constante de mejora del evento y de los servicios año tras año».

7.700 burrianenses // Entre los 50.000 sounders con abono ya en su poder hay cerca de 8.000 que son de Burriana. Y es que 7.765 lo consiguieron en la venta anticipada exclusiva para los empadronados que tuvo lugar el pasado martes, lo que de por sí es el récord de todas las ediciones celebradas hasta la fecha. Tuvieron que hacer cola de entre cuatro y cinco horas y en la mente de muchos estaba el asegurarse el pase, como si fuese una premonición de lo que iba a ocurrir anteayer.

Otros lo consiguieron durante el domingo y alguno se lamentaba ayer de que siempre lo compra uno o dos días después de salir a la venta para no estar pendiente del ordenador.