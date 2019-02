El Ayuntamiento de Nules no entiende por qué colocaron hormigón en el carril bici

El bloqueo por motivos de «seguridad» del carril bici construido recientemente por la Conselleria de Vertebració del Territorio en un tramo de la carretera de la Vilavella, en el término municipal de Nules, no solo ha sorprendido a sus principales usuarios, los ciclistas, sino también al Ayuntamiento de la localidad que, como explicó ayer el alcalde, David García, ha asistido como espectador al desarrollo de un proyecto del que «no hemos tenido en ningún momento detalles».

La primera sorpresa para el consistorio fue la protección creada con grandes bloques de hormigón. «Personalmente, no entiendo el por qué de un muro tan grande cuando en otras poblaciones donde han ejecutado una obra similar son de muy pocos centímetros de altura», señaló García, quien recordó que el Ayuntamiento no tardó en recibir las quejas de conductores y usuarios, que fueron tramitadas «con celeridad, a través de un informe policial que remitimos a Conselleria». La respuesta autonómica supone la segunda sorpresa: el bloqueo del carril en su acceso desde la rotonda de la A7 y la N340, para que no puedan salir los ciclistas que van en dirección la Vilavella, dado que se considera «muy peligroso» que salgan en contradirección a la glorieta.

El Consell también reconoce que no hay autorización de Fomento para realizar una conexión con un camino municipal, que aún no está habilitado.