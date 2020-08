Benicarló mantiene las fiestas con más de 50 actos con aforo limitado

Las fiestas patronales de Benicarló están a la vuelta de la esquina y, este año, serán atípicas debido a la pandemia de coronavirus, ya que han programado más de 50 actos con aforo limitado y suprimen los eventos multitudinarios.

De hecho, para evitar la progresión e incidencia del virus, priorizan la seguridad, tanto con las habituales medidas sociales e higiénicas como con otros factores de organización, tales como la concentración horaria de espectáculos, las sesiones dobles de las representaciones teatrales, los amplios horarios de las exposiciones o la supresión de actos con concentraciones masivas de público.

Precisamente esta última medida es el motivo de que se haya suprimido uno de los eventos más multitudinarios y que inaugura los festejos: la Crida. La alcaldesa, Xaro Miralles; y la reina de las Fiestas, Anna Redó, acompañada de su corte de honor, no saldrán al balcón de la casa consistorial para arengar a la multitud e invitarles a participar en los actos organizados; pero, en su defecto, la serenata a Sant Bartomeu, abrirá las celebraciones patronales.

Éste será el primer concierto del más de una veintena, desde los modernos conjuntos locales Town Folks, Bratwurst Secret o Palo Domado, pasando per la música medieval de Mediterrània Consort, la calidez de Free Boleros, la Xaranga ‘Ls Desmadrats, la Jazz Collective, la música urbana de Kliz, Filippi y Jlow o la Slap Drum Orquestra de baterias. Destaca también la presencia de músicos benicarlandos com Lissy, Dani y Leo Tejedor, Antonio Ruiz o Juan Cortés, además de las formaciones locales que actuarán diariamente en los Jardines del Mucbe y en La Salle. También se ha programado la actuación de Pep Gimeno Botifarra, un concierto tributo a Mecano y la clausura de las fiestas correrá a cargo de la Orquestra Clàssica de Benicarló.

El teatro estará igualmente muy presente, de la mano de las compañías locales Teatro de Guardia, Diabolus, Guirigall, Factoría Los Sánchez, Fenòmens o El show de Pelina, entre otros.

A las exposiciones de bonsáis o de productos del campo se sumarán esculturas efímeras realizadas por artistas falleros benicarlandos, imágenes del confinamiento, dioramas de Playmobil y una hemeroteca sobre las Fiestas.

Medio centenar de actos del programa requerirán la adquisición previa de entrada al precio simbólico de 1 euro. La venta tendrá lugar en el Mucbe a partir del jueves 13 de agosto.