Benicarló y Vinaròs reclaman que la Diputación asuma la antigua N-340

El pasado martes se cumplieron cuatro años de la entrada en servicio de la variante de la carretera nacional 340 a su paso por el Maestrat. Una obra que supuso la reversión del anterior trazado a los consistorios de la zona, dejando en las administraciones municipales los costes de mantenimiento. Ahora, los ayuntamientos de Vinaròs y Benicarló inician contactos para transmitir al presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, la posibilidad de que sea esta institución la que asuma tal responsabilidad.

El primer edil vinarocense, Guillem Alsina, lo expresó en un reciente encuentro con el mandatario provincial y la alcaldesa benicarlanda, Xaro Miralles, avanza que también cursará la misma petición: «Ante la información de que el munícipe de Vinaròs ha solicitado, de forma verbal, que 10 de los 12,5 kilómetros del vial pasen a ser de titularidad de la Diputación y, en el caso de que la propuesta sea aceptada, pediremos las mismas condiciones para el tramo que fue cedido por el Ministerio de Fomento a Benicarló en febrero del 2018».

Miralles justifica la demanda alegando: «Son muchos kilómetros y los consistorios no podemos asumir el coste de su mantenimiento». Sin embargo, la alcaldesa quiere dejar claro que solo tramitarían la petición, «en el caso de que prosperase la de Vinaròs». De no ser así, baraja la posibilidad de abrir otras vías de colaboración con el gobierno provincial respecto al antiguo eje viario. «Si no resultase viable la incorporación a la red de carreteras provincial, pediremos que, al menos, se haga cargo de la redacción de un proyecto conjunto del futuro bulevar que incluya y enlace las tres poblaciones afectadas: desde Peñíscola a Sòl de Riu, en Vinaròs», detalla. Mientras tanto, en breve comenzarán los trabajos más inmediatos previstos en Benicarló, que afectan básicamente a la mejora de la señalización e iluminación del tramo urbano. «Ya estamos manteniendo reuniones con la empresa adjudicataria y las reformas arrancarán muy pronto», dice, a la vez que explica que las arcas municipales sí pueden asumir el pago de «actuaciones puntuales».

LASTRE A LAS CUENTAS / El alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, expone que su consistorio no puede hacerse cargo del mantenimiento de la totalidad del vial, «ya que lastraría los presupuestos municipales año tras año, y en caso de tener que realizar un reasfaltado sería inasumible». «Hay que recordar que además de todo el tramo de la antigua N-340 hay que añadir que pasarían a ser competencia municipal las conexiones con la N-232 y la N-238, lo que significan demasiados kilómetros», concreta. Informa J. Flores.